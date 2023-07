Vingegaard til Vueltaen: - Stor overraskelse

Etapesejre, gul trøje og en placering som nummer chok. Fra et andedamsperspektiv, havde Touren det hele ifølge cykelekspert Michael Rasmussen

- Vi ses i Barcelona til Vueltaen.

Sådan lød ordene fra Jonas Vingegaard til spanske Marca. Danskerens deltagelse i den spanske grand tour har Jumbo-Visma også bekræftet over for Ekstra Bladet.

Tour de France-vinderen vælger altså at have en noget anderledes løbskalender end sidste år og skal om godt en måned ud i endnu et tre uger langt etapeløb.

Beslutningen kommer bag på Ekstra Bladet cykelekspert, Michael 'Kyllingen' Rasmussen.

- Det er en stor overraskelse, men det er glædeligt. Det føjer noget nyt til Vueltaen. Det er klatrernes tur. Det skulle være underligt, hvis ikke han kommer derfra med et eller andet.

Danskeren skal dele kaptajnrollen med Roglic under Vueltaen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vingegaard blive delt kaptajn med Primoz Roglic - ligesom vi så på Touren sidste år.

- Det er en skarp konstellation, de kommer med. De bliver nødt til at sige i første omgang, at de har delt kaptajnrollen, når de står med en Tour- og Giro-vinder.

Danskerens helt store Tour-rival, Tadej Pogacar, kommer ikke til at køre Vuelta a España, men derfor kommer Jumbo-holdet stadig til at få rigtig god modstand.

- De skal slå Remco Evenepoel, Juan Ayuso og João Almeida. Jumbo-Visma har behov for alle mand.

- Det er for tidligt at sige, om Vingegaard er favorit. Det kommer an på, hvor mange gadeløb han skal bruge tid på, og hvad han ellers skal foretage sig.

Løbet begynder 26. august og slutter 17. september.