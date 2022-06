Vingegaard triumferer før Touren

Makkerparret Jonas Vingegaard og Primoz Roglic var suveræne på den afgørende og sidste 8. etape af Critérium du Dauphiné.

Sammen kørte de to fra samtlige konkurrenter på etapens sidste stigning, og Jonas Vingegaard krydsede målstregen få centimeter før Roglic og vandt dermed etapen.

Jonas Vingegaard slutter toer samlet - kun overgået af hans holdkammerat, Primoz Roglic.

Cykelfans har i månedsvis spekuleret over, om det mon kan lykkes for nogen at udfordre den stærke slovener Tadej Pogačar i årets Tour de France.

Hvis duoen Roglic og Vingegaard kan holde formen fra Critérium du Dauphiné til Touren i juli måned, må de siges at være to seriøse udfordrere til Tour-tronen.

Jonas Vingegaard har generelt haft et skuffende forår, men har alligevel formået at køre en andenplads hjem ved Tirreno-Adriatico og en samlet sjetteplads i Baskerlandet Rundt. Tilbage i februar vandt han endagsløbet La Drôme Classic.

Jumbo-Visma-holdet har meldt ud, at Vingegaard og Roglic begge bliver kaptajner til Touren.

