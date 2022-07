Vingegaard tromler videre: - Skal jeg gøre hver dag

FOIX (Ekstra Bladet): Hvad har du i dig, Pogacar?

Det spørgsmål var der formentlig mange, der var spændte på at se inden 16. etape af årets Tour de France. Svaret? Ikke det store.

Vinderen af de sidste to års udgaver af verdens største cykelløb forsøgte ellers at angribe Jonas Vingegaard på etapens næstsidste stigning, ligesom han også prøvede at sætte danskeren i den gule trøje på den efterfølgende nedkørsel. Men lige lidt hjalp det.

Jonas Vingegaard slap han ikke af med, og dermed vandt den 25-årige thybo endnu et bjergslag. Han er derfor fortsat to minutter og 22 sekunder foran Pogacar i klassementet.

Men selvom det må give ekstra selvtillid på kontoen fortsat at sidde komfortabelt i førertrøjen, så er det fortsat de meget ydmyge svar, der kommer ud af Jumbo-Visma-danskerens mund.

Tadej Pogacar kunne igen ikke slippe af med Jonas Vingegaard. Foto: Claus Bonnerup

- Vi har et stærkt hold, og jeg var heldigvis i stand til at følge Pogacar. Vi er bare nødt til at tage det dag for dag og gøre mit bedste. Så må vi se, hvad det ender med i Paris.

- Jeg prøver bare et gøre mit bedste hver dag. Jeg ved, at Tadej vil angribe mig, så hver dag handler det bare om at følge efter ham.

Fysisk er Jonas Vingegaard også ovenpå, på trods af den forskrækkelse han fik på søndagens etape, hvor han røg i asfalten.

- Jeg føler, at jeg restituerer rigtig godt i Grand Tours, og jeg tror, at hviledagen var nødvendig efter mit styrt, så jeg kunne komme mig lidt mere. Men nu ser jeg faktisk frem til de næste dage, lød det fra Jonas Vingeaard.

Michael Rasmussen tager temperaturen efter 16. etape.

- Det ser godt ud

Efter etapen var Jumbo Vismas sportsdirektør Grischa Niermann også stærkt tilfreds med det, han så på en etape, hvor Jonas Vingegaard nærmest konstant havde holdkammerater omkring sig.

- Det var sådan, vi gerne ville have, at etapen forløb sig. Det var planen, og vi er meget tilfredse, siger han.

Niermann er derfor også positiv frem mod de kommende etaper, hvor der er endnu flere bjerge på menuen. Her forventer han også, at der vil komme nye angreb på den gule trøje.

Wout van Aart sad i udbrud på 16. etape, inden han ventede og til sidst kunne hjælpe Jonas Vingegaard på nedkørslen. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

- Der vil komme flere angreb. Touren er ikke ovre. Vi overlevede den første Pyrenær-etape, men der vil komme flere angreb i de kommende dage.

- Så længe holdet kører sådan her, og så længe Jonas kører sådan her, så ser det godt ud, fortsætter sportsdirektøren, der for nu har god grund til at smile.

I toppen af klassementet er der nemlig status quo, inden der onsdag og torsdag venter Tour-stjernerne yderligere to hårde etaper i Pyrenæerne.

Der resterer fem etaper af årets Tour de France.

