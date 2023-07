Vingegaard tvunget til at lyve: - Måtte ikke sige noget

Onsdag satte Jonas Vingegaard tingene på plads i Tour de France. Og efter den flotte præstation delte han et øjeblik med Wout van Aert.

Danskeren sagde eksempelvis 'held og lykke' til sin belgiske holdkammerat, men afviste i et interview med TV 2, at der var noget, som superstjernen skulle ønskes held og lykke med.

Men det var ikke sandheden. Jonas Vingegaard ønskede Wout van Aert held og lykke med hans kones fødsel.

Det afslørede førertrøjen i Tour de France over for TV 2 Sport inden torsdagens etape.

- På daværende tidspunkt i går måtte jeg ikke sige noget om det. Så ja, der ønskede jeg ham ligesom held og lykke med det, og jeg håber, at alt kommer til at gå vel.

Danskeren og Wout van Aert. Foto: Tariq Mikkel Khan

Tidligere torsdag siden kom det frem, at Wout van Aert er taget hjem fra verdens største cykelløb, fordi hans kone har brug for ham.

- Jeg har hele tiden regnet med, at jeg ville tage hjem, når min kone indikerede, at hun havde brug for mig. Den tid er kommet nu, har belgieren sagt i en video, som Jumbo-Visma har delt på sin hjemmeside.

Wout van Aerts hustru - Sarah De Bie - føder inden længe parrets andet barn.

At tempomonsteret fra Belgien tager hjem inden Paris, er slet ikke verdens største overraskelse.

Allerede i begyndelsen af Tour de France fortalte Jumbo-Visma således, at det var en mulighed.

Wout van Aert satte sig på en flyver uden at have vundet en etape denne sommer på de franske landeveje.