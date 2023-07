Vingegaard vil jagte Tour de France-hattrick i 2024

Jonas Vingegaard forventer at vende tilbage til Tour de France næste år og gøre et forsøg på at lave sejrshattrick i verdens største cykelløb.

Det fortæller han på det officielle vinderpressemøde, som Tour de France altid afholder efter næstsidste etape.

- Jeg har også andre mål, men Tour de France er det største løb i verden, og der er noget særligt over det. Det er for tidligt at sige, men jeg vil formentlig forsøge at vinde det igen næste år, siger Jonas Vingegaard.

Den 26-årige nordvestjyde forsvarede uden problemer sit kæmpeforspring til Tadej Pogacar på næstsidste etape. Selv om sloveneren vandt etapen, er han stadig næsten syv et halvt minut efter Vingegaard.

Søndagens etape er reserveret til paradekørsel og efterfølgende massespurt på Champs-Élysées.

Annonce:

- Jeg er selvfølgelig enormt glad for at vinde min anden Tour de France. Det har været mit store mål i denne sæson, og at opfylde det på denne måde, er fantastisk. Jeg må igen takke mit hold, der har hjulpet mig utrolig godt, siger Vingegaard.

Jonas Vingegaard skal køre Vuelta a Espana om en måned, og næste år vil han forsøge at vinde Tour de France for tredje år i streg. Foto: Claus Bonnerup

Han mener selv, at han er mødt frem i en endnu stærkere udgave end sidste år, hvor han vandt løbet for første gang.

Ikke mindst, fordi han helt er sluppet for afbræk i træningsrytmen i månederne op til Touren.

- Sidste år havde jeg mange skader og sygdom i foråret. Det har jeg ikke haft i år, og det gør en stor forskel. Samtidig udvikler jeg mig stadig og bliver hele tiden bedre.

- På holdet har vi fået endnu større tillid til hinanden. Vi kender mine styrker bedre, og ved hvordan vi får det bedste ud af dem.

- Jeg er ikke sikker på, at alle andre forstod vores plan hver dag i dette løb, men vi forstod den selv, og det lønnede sig i den sidste ende, siger Jonas Vingegaard.

Han var dårligt kommet i mål på lørdagens etape, før han havde kronprins Frederik i røret.

- Han ønskede mig et stort tillykke og sagde, at han var meget imponeret af, at jeg har vundet to gange i træk, fortæller Vingegaard.

Søndagens etape til Paris slutter efter planen mellem 19.30 og 20.00, hvorefter Vingegaard modtager sin hyldest på sejrspodiet.