Vingegaard ville droppe Tour de France

Før årets Tour de France var Jonas Vingegaard klar på at satse på Giroen eller Vueltaen til næste år og dermed droppe Tour de France 2023. Nu er planen imidlertid en anden

I søndags trådte Jonas Vingegaard op på øverste trin på podiet i Paris og lod sig hylde som vinder af Tour de France 2022.

Efter sejren er danskeren nu nummer fire på UCI's verdensrangliste, og med et prædikat som værende en af verdens bedste etapeløbsryttere skulle man tro, at Tour-deltagelsen var givet de næste mange år.

Men sådan forholder det sig ikke nødvendigvis, afslører Vingegaard.

- Inden Touren i år havde jeg egentlig tænkt, at hvis ikke jeg vandt Touren, kunne det godt være, jeg ville tage til Giro d'Italia eller Vuelta a España næste år, siger Vingegaard til TV 2 Sport.

Nu har den 25-årige stjerne imidlertid skiftet mening.

- Men nu, hvor jeg har vundet Touren, så kommer jeg helt sikkert tilbage næste år for at prøve at vinde igen.

Sejren har fået Jonas Vingegaard på andre tanker. Han håber at kunne køre over målstregen på Champs-Élysées iført den gule førertrøje igen i 2023. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

Giro d'Italia og Vuelta a España udgør sammen med Tour de France de tre Grand Tours - de største og mest prestigefyldte etapeløb i cykelsporten.

Giroen køres i maj, Vueltaen i august/september.

I nyere tid har adskillige Tour-vindere prioriteret den spanske eller italienske Grand Tour, når løbskalenderen skulle planlægges, heriblandt Alberto Contador, Chris Froome og Vincenzo Nibali.

Jonas Vingegaards holdkammerat Primož Roglič har vundet Vuelta a España de seneste tre år.

Prioriteringen er nu fastlagt: For Vingegaard er kursen sat mod endnu en Tour-triumf i 2023.

