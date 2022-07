Vingegaards chef: Vi slipper ham aldrig

Jonas Vingegaards sportsdirektør Merijn Zeeman var fyldt op med følelser - de fleste for den danske Tour-vinder

Jonas Vingegaard har gode kort på hånden, når han om to år skal have en ny kontrakt.

Som vinder af Tour de France kommer mange hold til at flå i den danske cykelkonge, men det bliver absolut ikke let at vriste ham fri af det succesfulde Jumbo-Visma-hold. Ikke hvis det står til sportsdirektøren.

- Vi vil aldrig nogensinde tillade ham at smutte, siger Merijn Zeeman med et smil på læben i Paris.

Og godt nok var det sagt i god stemning og måske stadig med et par champagnebobler på tungen, men Jonas Vingegaard har med Tour-sejren katapulteret sig helt op blandt cykelsportens superstjerner.

Danskerne går amok på Champs-Élysées, hvor Jonas Vingegaard har vundet årets Tour de France. - Det er svært at beskrive stemningen hernede, lyder det fra danskere, der er kørt hele vejen til Paris for at hylde Vingegaard

Alt det må dog vente, for lige nu og her handler det om at fejre Jonas Vingegaard, og der skal hverken tales løn eller fremtid.

- Jeg kommer til at sige til ham, at han er en fantastisk person og en fantastisk cykelrytter, siger Zeeman.

Den hollandske sportsdirektør har stået bag Tourens bedste hold, og da de sidste fem Jumbo-Visma-ryttere tilbage i Tour de France sammen kørte over målstregen bag resten af feltet og lod sig hylde, ramte det også sportsdirektøren.

- Vi er fyldt op med følelser, og vi kan bare ikke tro på, at vi har gjort det. Det var et meget specielt moment, da de kørte over stregen sammen til sidst, siger Zeeman og byder op til fest søndag aften:

- I aften skal vi have en stor fest med mange mennesker. Vi kommer til at nyde det enormt.

