Vingegaards drøm: - Meget, meget specielt

ALPE D'HUEZ (Ekstra Bladet): På Alpe d'Huez gik en vaskeægte drengedrøm i opfyldelse for Jonas Vingegaard.

Den 25-årige dansker kunne nemlig fuldstændig omsværmet af mennesker køre den legendariske stigning iført den gule trøje. Derfor endte det også med at blive en dag, han ikke glemmer lige foreløbigt.

- Det var en vild oplevelse. Det er det, alle ryttere drømmer om. At køre op ad Alpe d'Huez, hvor der var så mange tilskuere - og også så mange danskere - der heppede på mig. Det var meget, meget specielt, fortæller Jonas Vingegaard, der ikke tabte et eneste sekund til sine konkurrenter på 12. etape.

Artiklen fortsætter under billedet...

Alpe d'Huez var som altid propfyldt med mennesker. Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix

Det skete, selvom Tadej Pogacar to gange forsøgte at vinde noget af det tabte fra onsdagens etape tilbage ved at angribe danskeren på det mytiske bjerg.

Annonce:

Men i den bagende sol og med hundredvis af danskere på begge sider af den franske asfalt, svarede Jonas Vingegaard prompte igen på slovenerens hug.

- Han (Pogacar, red.) angreb et par gange, og han var stærk i dag. Heldigvis var jeg i stand til at følge efter ham, og det er jeg selvfølgelig glad for. Jeg tabte ikke noget tid, så i dag var en god dag.

Jonas Vingegaard fortalte i sit vinderinterview, at det ikke var planen at køre efter etapesejren. I stedet ville Jumbo-Visma-mandskabet igen forsøge at gøre det til et hårdt løb nede i feltet.

Læs også: Afslører: Sådan blev jeg forelsket i Jonas

På den måde ville Tadej Pogacar og co. måske være en smule møre ved foden af Alpe d'Huez.

- Planen var at gøre det til et hårdt løb. Vi troede på, at jo hårdere, det ville være før det sidste bjerg, jo bedre ville det være for mig. Så er den mindre eksplosiv, og det passer bedre til mig.

Artiklen fortsætter under billedet...

Tadej Pogacar forsøgte at få skovlen under Jonas Vingegaard på Alpe d'Huez. Foto: PAPON BERNARD/Ritzau Scanpix

Annonce:

Men selvom det nærmest så ubesværet ud for danskeren at følge Pogacars hjul, så er Vingegaard ikke allerede nu begyndt at tænke alt for langt frem.

For på trods af at Pyenærene venter inden længe, så handler det for først og fremmest om én ting for den klatrende thybo.

- Jeg vil bare tage det dag for dag. Så i første omgang handler det om i morgen (fredag, red.).

I det samlede klassement fører Jonas Vingegaard med to minutter og 22 sekunder ned til Tadej Pogacar på andenpladsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør historien om Tour de France's mest legendariske bjerg, Alpe d'Huez i Ekstra Tour: