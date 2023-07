Hvem skal tage over efter Jonas Vingegaard og Mads Pedersen, når disse en dag stiller cyklen i garagen? Her er seks navne, vi skal holde øje med

Kun i Ekstra Bladet

Dansk cykelsport står stærkt disse år, og når cremen af verdens bedste cykelryttere triller rundt på de franske landeveje i Tour de France, er det med et pænt kontingent af danske ryttere, der ikke bare er med for at være statister, men som kan vinde både etaper og hele løbet samlet.

Men hvor skal morgendagens Tour-stjerner komme fra? Hvem skal tage over efter Jonas Vingegaard og Mads Pedersen, når disse en dag hænger cyklen i garagen.