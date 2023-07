Vingegaards forældre er rørte: - Vi er så stolte

Claus og Karina Vingegaard Rasmussen er taget til Pyrenæerne for at følge deres søn forsvare sin Tour-sejr

En autocamper er diskret parkeret i siden af vejen tæt ved mål på Tour de Frances 5. etape ved Laruns. Den er pyntet med Dannebrog med navnet 'Vingegaard' på.

Egentlig et almindeligt syn efterhånden - men alligevel ikke.

For de to personer ved campingbordet er ikke bare cykelturister, der har slået vejen forbi. Det er Claus og Karina Vingegaard Rasmussen, der har taget turen fra Hillerslev i Thy til bjergene i Pyrenæerne,

De skal naturligvis se sønnike folde sig ud i bjergene, og de glæder sig. For de ser en udgave af deres søn, der aldrig har været bedre. Det fortæller de i et interview med Ekstra Bladet.

- Han er ekstremt stærk.

- Det så vi under Critérium du Dauphiné. Han er jo så stærk, at det er helt vildt.

- Vi har aldrig set ham bedre, siger far Claus.

Artiklen fortsætter under billedet ...

jonas Vingegaards forældre kunne onsdag se Jonas Vingegaard suse forbi dem, inden han tog over et minut på rivalen Tadej Pogacar. Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

Ikke til at beskrive

Forældrene har været flittige gæster på de to Tour de France, Jonas har kørt indtil nu, og de har fra nærmeste hold fulgt sønnens udvikling fra udfordrer til vinder og nu hele Danmarks Jonas.

- Det er faktisk ikke til at beskrive, siger mor Karina og bliver bakket op af sin mand:.

- Man bliver fyldt af en enorm stolthed.

- I virker rørt?

- Det er vi også. Vi er så stolte, at det ikke er til at beskrive, siger Claus Rasmussen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Claus og Karina Vingegaard følger intenst med. Foto: Tariq Mikkel Khan

Stort afsavn

Livet på toppen af cykelsporten betyder en del fravalg for Jonas Vingegaard. En af konsekvenserne er, at han ikke er ret meget hjemme i Thy.

- Jeg kan ikke huske, hvornår han sidst var på besøg. Men jeg ved, at det er begrænset, hvor meget han er hjemme, siger Karina.

- Ja, de er jo tit på højdetræningslejr. De lever jo nærmest på de bjerge. Det er vildt. Både før og efter Critérium du Dauphiné var de på højdetræningslejr, forklarer Claus Rasmussen.

Annonce:

Som Contador

Selvom de naturligvis holder med deres søn, glæder de sig over, at han og Tadej Pogacar er så jævnbyrdige og skaber flotte cykelløb.

Og ikke bare det, men at Jonas også tager skeen i egen hånd og formår at angribe Pogacar, som han gjorde sidste år under Touren.

- Det glæder mig. For da Jonas var ung var Alberto Contador et af hans store idoler. Da han var barn, sagde han, at hvis han nogensinde blev professionel cykelrytter, ville han angribe ligesom ham.

- Og det er ikke bare snak. Han gør det faktisk. Det er så fedt at se, fordi cykelløbet bliver så meget federe..

- Det gør det også for os. Selvfølgelig håber vi, at Jonas vinder, men det er jo heller ikke sjovt, hvis han bare kørte væk hver gang.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Karina og Claus Vingegaard følger med fra de franske landeveje, og de kan lide, hvad de ser. Foto: Tariq Mikkel Khan

Overraskende interesse

Med Tour-sejren sidste år formåede Jonas Vingegaard at samle hele cykeldanmark, og tusindvis gik på gader og pladser for at hylde ham. Og det lader til, at flere følger med i cykelsporten.

Annonce:

Og det er faktisk lidt overraskende for forældrene, konstaterer Karina.

- Det er det for mig. Der er mange mennesker, vi kender, der aldrig så cykelløb før. Det gør de nu. Eksempelvis nogle af de lærere, Jonas har haft i skolen. De har altid syntes, at det var fedt at cykle - men ligefrem at se cykelløb.

- Hans gamle dansklærer, som jeg tænkte var den sidste i verden, der ville se cykelløb, hun gør det nu. Og det er der rigtig mange, der gør på grund af Jonas, Det har rykket noget for mange, siger hun - stadig stolt over sin søn.