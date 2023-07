Kun i Ekstra Bladet

Livet som Jonas Vingegaard er både enkelt og vanskeligt på samme tid.

Professionelt er han i det måske bedste setup, en cykelrytter kan ønske sig. For på Jumbo-Visma går man op i selv den mindste detalje og sørger for, at rytterne får optimale muligheder for at køre stærkt.

Det har Jonas Vingegaard gjort, og han er også blevet belønnet med en lukrativ kontrakt efter sin Tour-sejr sidste år.