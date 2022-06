Vingegaards hold ramt af corona

Coronavirus fortsætter med at kaste en skygge over Tour de France-starten i Danmark.

Denne gang er det Jonas Vingegaards og Jumbo-Vismas sportsdirektør Merijn Zeeman, der er ramt.

Det oplyser han på Twitter, hvor det også fremgår, at han holder sig på afstand af rytterne.

- Desværre ramte covid også mig. Ingen anden mulighed end at styre holdet fra computeren, til jeg er helt frisk igen. Forhåbentlig kan jeg slutte mig til holdet snart, skriver Merijn Zeeman.

Den 43-årige hollænder er en af de sportsdirektører, der skal forsøge at guide Jonas Vingegaard eller Primoz Roglic til en samlet Tour de France-sejr og dermed fravriste Tadej Pogacar titlen. Sloveneren har vundet de seneste to år.

Et andet danskerhold blev tirsdag ramt af den enerverende virus. Her var det Quick-Steps Tim Declercq, der testede positiv ved ankomsten til København. Han blev efterfølgende trukket ud af Tour de France og erstattet med den franske mester Florian Sénéchal.

