Vingegaards holdboss: - Det er ikke godt

Indtil søndag morgen kørte Tour de France helt efter planen for Jumbo-Visma og Jonas Vingegaard.

Men efter en dyr 15. etape er der lagt op til en hviledag, hvor der skal lægges nye planer for løbets afgørende uge.

Vingegaard har ganske vist et intakt forspring til Tadej Pogacar. Men han skal klare sig igennem Pyrenæerne uden Primoz Roglic og Steven Kruijswijk, der begge udgik søndag.

Og man skal ikke være cykelprofessor for at lure, at det ikke er et optimalt udgangspunkt før de sidste seks etaper.

- Det er ikke godt, men sådan er livet. På hviledagen må vi slikke sårene, og så skal vi videre, siger sportsdirektør Grischa Niermann.

- Sådan er Touren desværre. Først var Primoz ikke klar til start, og derefter styrtede Steven. Det stod med det samme klart, at han ikke kunne køre videre, konstaterer han.

Opgaven for holdledelsen bliver nu at pumpe optimisme og mod ind i de resterende seks ryttere, fastslår sportsdirektøren.

- For det første håber jeg, at Jonas er helt i orden efter sit styrt. Men det er klart, at med to mand mindre bliver det ikke lettere for os. Men vi kan jo ikke bare indkalde to nye, som vi kan have med på tirsdag.

- Så det handler om at skubbe det væk og lægge en ny plan, siger Grischa Niermann.

Løbet fortsætter med 16. etape tirsdag.

