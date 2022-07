Vingegaards lejr overrasket: - De var virkelig gode

Den samlede Tour-triumf rykker nærmere og nærmere for Jonas Vingegaard, der dog måtte strække våben i spurten mod Tadej Pogacar. Styrken hos rivalerne fra UAE Emirates overraskede Jumbo-Visma-lejren

PEYRAGUDES (Ekstra Bladet): Tiden er ved at rinde ud for Tadej Pogacar.

Sloveneren fløj godt nok først over stregen på flyvepladsen i Peyragudes, men han formåede ikke at lande noget forspring til Jonas Vingegaard, som sad lige i hjulet af sidste års vinder.

Derfor blev udbyttet fire bonussekunder – og det rykker ikke meget i det samlede regnskab.

Her er danskeren nu 2 minutter og 18 sekunder foran sin nærmeste konkurrent, der skal hive noget helt ekstraordinært op af hjelmen, hvis han vil vinde sin tredje Tour-triumf på stribe.

Vingegaard inden 17. etape: 'Jeg nyder hver dag i den gule trøje.'

Der var da også tilfredshed i Jumbo-Visma-lejren, da sportsdirektør Grischa Niermann gjorde gevinst og tab op efter en ny begivenhedsrig da i højderne.

- Vi var selvfølgelig overrasket over den styrke, som Mikkel Bjerg og Brandon McNulty (begge UAE Emirates) udviste. De var virkelig gode i dag. Vi hang på i lang tid, og Sepp Kuss røg først, da der var tre-fire mand tilbage. Dernæst sad Jonas alene, men det var ikke noget problem, siger Niermann.

- Det havde været bedre, hvis Pogacar trak ham op til stregen, men sådan blev det ikke, da de havde McNulty i gruppen. Stor ros til dem. De leverede en flot etape. De ville vinde, og det gjorde de, men vi kan også være tilfredse med at slutte i baghjulet og ende som nummer to.

Han forudser et nyt vanskeligt bjergslag på torsdagens etape, der slutter på toppen af Hautacam. Inden finalestigningen skal rytterne også overkomme Col d’Aubsique og Col de Spandelles, hvorfor der bliver rigt med højdemeter til at gøre forskellen.

Men det er også ved at være tid, hvis Pogacar skal puffe Vingegaard af tronen …

