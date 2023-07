Vingegaards mor om mediestorm: - De er bedste venner

Som en af Tourens absolutte hovedpersoner, skal der ikke meget til, før Jonas Vingegaards handlinger under løbet bliver tolket og analyseret til uendelighed.

En af de mest omtalte episoder i dette års udgave har allerede udviklet sig til en mindre mediestorm.

Temaet er selvfølgelig afslutningen på anden etape og spørgsmålet, hvorvidt danskeren skulle have hjulpet holdkammerat Wout van Aert ved have taget en føring for at hente Victor Lafay (Cofidis), så Vingegaards belgiske holdkammerat kunne have skiftet sin andenplads ud med en sejr.

Pludselig blev der spekuleret i, om der var splid og interne stridigheder i Jumbo-Visma-lejren, men den slags historier giver Tour-vinderens forældre ikke meget for.

- Jeg tænker, at der er en belgisk journalist, som har prøvet på at lave et eller andet stunt af en eller anden art. Jeg tror ikke på, at der er noget som helst i det, siger Claus Rasmussen til Ekstra Bladet.

- Jeg tror det samme som Claus. Jeg ved ikke, om man kan kalde det bluff, for hvem bluffer hvem? Jeg tror bare ikke, at der foregået noget som helst på holdet. Jeg tror, at de er de bedste venner, som de har været hele tiden, siger Karina.

Hun er ikke nervøs for, at den enorme opmærksomhed, der følger sønnen, kommer til at påvirke ham. Jumbo-Visma-kaptajnen lader sig ikke ryste af udefrakommende forstyrrelser, og evnen til at forblive i balance er en af Vingegaards store styrker, påpeger moren.

- Jeg tror, at han drager stor fordel af det i forhold til alt det med at sortere ting fra og hvile i sig selv. Sådan har han egentlig altid været. Han har et eller andet sted kørt sit eget løb og gjort sine egne ting, siger hun.

- Ja, han er rigtig god til at sige, ’Nåh, ja. Det er andre, som har den mening,' istemmer far Claus.

