Vingegaards supermand: - Jeg vil være i fred

Med store resultater kommer også pressens bevågenhed. Og fansenes.

Det kan Wout Van Aert uden problemer skrive under på.

Jumbo-Visma-profilen, der fungerer som holdets altmuligmand og Jonas Vingegaards trofaste hjælper i al slags terræn, er i sin egen ret en af cykelsportens største stjerner, og det kan han mærke hver eneste dag.

Specielt hjemme i cykelsports-bindegale Belgien, hvor han bliver behandlet som en rockstjerne - selvom han egentlig helst vil være i fred. Det siger han i et interview med belgiske Sporza.

- Folk ringer på min dør. Det er ikke nødvendigt. Chancen for, at jeg åbner døren, er minimal. Det sker jævnligt, at folk tropper op - på ugentlig basis. De er der med specielle ønsker - at jeg skriver en autograf på en trøje, eller også har de arrangeret et eller andet specielt.

Annonce:

- Alle har deres grunde, og det har jeg forståelse for, men det er ikke altid let. Jeg vil være i fred, når jeg er hjemme privat, siger Van Aert.

Artiklen fortsætter under billedet

Wout Van Aert var en uvurderlig hjælp for Jonas Vingegaard under sommerens Tour de France. Foto: Daniel Cole/AP/Ritzau Scanpix

Den 28-årige belgier startede sin karriere i cykelcross, hvor han i drabelige dueller med Mathieu van der Poel satte en ny standard for sporten. Sammen tog de også landevejscyklingen med storm - og med det også en berømmelse på et helt andet niveau.

- Det overrasker mig stadigvæk. Jeg plejede at være kendt i cykelcross-miljøet, men nu rækker det meget længere end Belgien. I udlandet har jeg længe følt mig afslappet, men nu bliver jeg lige pludselig også genkendt der.

- Som rytter lærer man, at det er en del af det med så meget opmærksomhed, og jeg forsøger at tackle det på min egen måde og være venlig, men jeg er også blevet mere kontant omkring det. Så hvis folk kommer ind i min privatsfære, så lader jeg dem vide det, siger Van Aert.

Annonce:

Med ni etapesejre i Tour de France og gevinster i så store cykelløb som Milano-Sanremo, Amstel Gold Race, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem og Strade Bianche tilhører han cykelsportens absolutte top. Men berømmelsen er ikke noget, han har jagtet.

- Hvorfor skulle man være berømt? Man mister alle sine privilegier, man havde, da man ikke var berømt. Som cykelrytter ville jeg bare køre cykelløb og være en god rytter. Jeg har aldrig efterspurgt at blive berømt go har aldrig brudt mig om det, siger Wourt Van Aert, der som sit helt store mål for 2023 har udset sig Paris-Roubaix og Flandern Rundt, der køres henholdsvis anden og tredje søndag i april.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Vingegaard og Uttrup er årets cykelryttere

Jonas som familiefar: Vil vise det til hele verden

Fra kronprins til konge: Vingegaard er ny nummer et

Revser monument: - Jeg hader det virkelig