Vingegaards træner ved det: - Ingen grund til at være skeptisk

Jonas Vingegaards træner, Tim Heemskerk, har ligesom danskeren forståelse for, at der kan være skepsis forbundet med store præstationer i cykelsporten. Men hollænderen kan garantere, at Jumbo-Visma-kaptajnen ikke benytter forbudte genveje til succes

Jonas Vingegaards præstationer i Touren har ført til den ene rekord efter den anden.

I bjergene er danskeren suset direkte ind i historiebøgerne ved at bestige flere af tinderne i et tempo, der aldrig før er set magen.

Og da manden i den gule trøje knuste Tadej Pogacar på tirsdagens enkeltstart, foregik det med en så stor sejrsmargin, at den procentmæssige forskel mellem nummer et og to ikke har været større på en enkeltstart i Touren siden 1964.

Men når rekorder står for fald, vil skepsissen over præstationerne få plads at boltre sig på. Det synes at være den uundgåelige konsekvens af fortidens store synderegister i cykelsporten.

Jonas Vingegaard fører Tour de France med en enorm afstand ned til nummer to, Tadej Pogacar, og det tegner dermed til et dansk titelforsvar i Paris. Foto: Tariq Mikkel Khan

Intet at skjule

Efter 17. etape, hvor Vingegaard i overbevisende stil cementerede sin status som konge af klassementet, måtte han for anden dag i træk forholde sig til dopingtemaet.

- Jeg kan sige lige fra hjertet, at jeg ikke tager noget som helst, lød danskerens klare svar.

Vingegaards træner, Tim Heemskerk, har på afstand noteret, at debatten om præstationsfremmende midler har taget fart i de seneste dage, men der er ganske enkelt ikke en finger at sætte på Tour-vinderen.

- Jeg har også læst nogle af de ting. Alle har ret til at have deres mening, men jeg ved, at han er helt ren, siger Heemskerk til Ekstra Bladet.

Den 47-årige hollænder er imidlertid ikke overrasket over, at diskussionen om forbudte genveje stadig forfølger cykelsporten.

- Der er ingen grund til at være skeptisk i forhold til Jonas’ præstationer, men jeg forstår, at det er et tema grundet cykelsportens fortid, siger træneren.

Med kun halvanden dag fra Paris, vil Jonas Vingegaard stadig ikke erklære sig som vinder af dette års Tour de France

