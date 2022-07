Vingegaards vilde optakt: Planlagt til perfektion

Der er ikke langt til Paris - og Ekstra Tour-studiet mener, at meget skal gå galt for, at Vingegaard ikke holder den gule trøje helt til slut. Lyt til 'Ekstra Tour' hver dag under Tour de France, der, hvor du lytter til podcasts.

Intet er overladt til tilfældighederne, når Jonas Vingegaard lørdag begiver sig ud på sit livs vigtigste enkelstart. Her giver danskerens træner et indblik i den grundige forberedelse

CAHORS (Ekstra Bladet): 40,7 kilometer.

Så meget mangler Jonas Vingegaard at tilbagelægge, før han med al sandsynlighed kan knytte næven over at have vundet verdens største cykelløb og søndag lade sig hylde på Champ-Elysées i Paris.

Med et forspring på 3 minutter og 26 sekunder skal det mere end almindelige uheld til på lørdagens enkeltstart, hvis ikke det skal ende i dansk eufori.

Tadej Pogacar (UAE Emirates) har på forhånd bebudet, at han ikke har noget at tabe og derfor kommer til at give den alt, han har, i den ensomme kamp mod uret. En disciplin, sloveneren også er særdeles stærk i.

Derfor forventer mange også, at den forsvarende Tour-vinder kommer til at tage tid på Vingegaard, når rytterne én efter én skal drøne fra Lacapelle-Marival til Rocamadour.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jonas Vingegaard leverede en fornem indledning på Tour de France, da han blot var 15 sekunder efter vinderen Yves Lampaert (Quick-Step) på prologen i København. Foto: Claus Bonnerup

Annonce:

Det betyder dog ikke, at den 25-årige thybo på nogen måde frygter enkeltstarten. På forhånd har han sammen med Jumbo Visma nemlig forberedt sig ned til mindste detalje.

Det fortæller Vingegaards træner på Jumbo Visma, Tim Heemskerk, til Ekstra Bladet.

- Vi har lavet rigtig mange tests. Vi har arbejdet i vindtunnellen, vi har fået lavet et personligt styr, og han har generelt fået endnu bedre udstyr. Så vi ser faktisk frem til enkeltstarten. Den passer ham rigtig godt, lyder det Heemskerk.

For på trods af sine lille statur og knap så mange kilo at træde watt med, kører Danmarks store Tour-stjerne særdeles godt på en enkeltstartscykel.

Det beviste han allerede på 1. etape af årets Tour de France, hvor han endte som nummer syv i København - 15 sekunder efter vinderen Yves Lampaert (Quick-Step) og blot otte sekunder efter Tadej Pogacar.

Annonce:

- Han har allerede kørt rigtig mange gode enkeltstarter. I Dauphiné var han god – både i år og sidste år. I forhold til Pogacar så må vi se, hvor hurtigt han kommer til at køre. Men vi er fortrøstningsfulde, forklarer Heemskerk, der har været Vingegaards træner, siden danskeren i 2019 skiftede til Jumbo Visma og blev professionel.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard har til sammen fem etapesejre i årets Tour de France. Det kan meget nemt blive til seks, når enkeltstarten er overstået. Foto: Claus Bonnerup

Hollænderen fortæller videre, at manden i den gule trøje også har kørt rekognoscering af lørdagens enkeltstartsrute, der er det sidste slag inden paradekørslen i Paris søndag.

Jumbo-Visma ser dermed ikke ud til at undervurdere, hvad der venter Vingegaard. De sidste forberedelser er nemlig sket så sent som torsdag, mens rytterne fortsat var i gang med kæmpe sig over den sidste etape i Pyrenæerne.

- Matheieu Heibojer, der er vores enkeltstartsspecialist, er ved at lave de sidste forberedelser på ruten, siger Heemskerk og fortsætter:

- På dagen handler det så bare om at køre så stærkt som muligt. Derfra er alt muligt. Også i forhold til at tage tid (på Pogacar, red.). Det er sådan, vi griber det an.

Annonce:

Jonas Vingegaard har flere gange siden sin triumf på toppen af Hautacam understreget, at intet endnu er afgjort, selvom forspringet ned til nummer to er på over tre minutter.

- Der er stadigvæk en enkeltstart, og vi ved, hvor god Tadej Pogacar er til enkeltstart. Så vi skal holde fokus hele vejen til Paris.

Danskeren kører ud på enkelstartsruten som den sidste rytter klokken 17.00.

--------- SPLIT ELEMENT --------

Få et helt unikt indblik: Sådan er livet i gult

Husker du Kyllingens dramatiske exit: Fra storhed til sammenbrud på få timer