Hertil og ikke længere. Virtu Cycling lukker ned.

Det meddeler Lars Seier Christensen, der er en del af ejerkredsen, på sin Facebook-profil.

Det er er konsekvensen af en længere periode med svigtende økonomiske resultater for koncernen, som har medført denne udgang.

Da kursen ikke så ikke ud til at blive ændret i den kommende tid, har ejerkredsen med Jan Bech Andersen, Bjarne Riis og Lars Seier Christensen nu reageret.

- Stort set alle aktiviteter i form af cykelrejser, corporate forløb, events og netværk er på vej mod aflysning i de kommende måneder, og der er ikke udsigt til forbedring relativt langt ud i fremtiden, skriver Seier Christensen.

- Da virksomheden i forvejen i gennem en længere periode ikke har leveret tilfredsstillende resultater, mener vi ikke, at det giver mening for hverken medarbejderne eller ejerne at kæmpe videre imod de forværrede omstændigheder - det er bedre for alle at komme videre, lyder det.

Resultatet heraf er en lukning af koncernen, Og den er igangsat med øjeblikkelig virkning.

- Dags dato er hovedparten af de 21 medarbejdere i Virtu Cycling blevet opsagt. Og alle aktiviteter vil i den kommende tid blive lukket ned og afviklet på en måde, så eksisterende forpligtelser overholdes, skriver Seier Christensen.

Det fremgår videre, at nedlukningen ikke får konsekvenser for Seier Christensen og Bjarne Riis' aktivitet hos Team NTT på World Touren.

Virtu Cycling købte sig ind i det sydafrikanske mandskab i januar og ejer omkring en tredjedel af holdet, hvor Riis er sportslig ansvarlig.

Disse aktiviteter vil altså ikke blive påvirket af tirsdagens beslutning.

