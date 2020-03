Virusfrygt kan lamme cykelsporten

Italienske storløb er truet af aflysning på grund af frygt for coronavirus. Hvis det kommer så vidt, vil det kunne ødelægge hele sæsonen for mange, vurderer Michael Rasmussen

BERLIN (Ekstra Bladet): Med 655 smittede og 17 døde - optalt ved middagstid fredag af Worldometer - er Italien det land i Europa, som er hårdest ramt af den frygtede coronavirus, og i forsøg på at bremse spredning af smitten har myndighederne lukket institutioner, aflyst kulturelle arrangementer og sat hele byer i karantæne.

Også sportens verden bliver påvirket af frygten for virus. Fodboldkampe bliver afviklet uden tilskuere, og i cykelsporten breder der sig bekymring for, at forårsklassikeren Milano-Sanremo, som efter planen skydes i gang i det hårdt virusramte Lombardiet om tre uger, må aflyses.

Også de prestigefyldte løb Strade Bianche og Tirreno-Adriatico, som afvikles fra næste uge, kan være i fare for aflysning, hvis den hastige spredning af virussen fortsætter.

- Begynder italienerne at aflyse løb, så risikerer man, at det også driver andre løbsarrangører til at aflyse, siger Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen.

- Der er selvfølgelig ingen løbsarrangør, der tør løbe den risiko, at det halve af feltet bliver smittet med en potentielt farlig virus ved deres løb, siger Rasmussen og nævner det franske storløb Paris-Nice som et løb, der kan blive påvirket af italienske aflysninger.

Han vurderer, at holdene og rytterne næppe ser det som et problem at stille op i de store løb under de nuværende omstændigheder, idet hele cykelmiljøet i forvejen er ekstremt opmærksom på virus og smittefare.

- Det der med, at cykelryttere let bliver syge, er en skrøne. Cykelryttere er faktisk gode til at passe på sig selv, og holdene har alle læger tilknyttet, som er fornuftige mennesker, der ved, hvordan man undgår at blive smittet, siger Rasmussen.

- Rytterne er allerede i dag yderst påpasselige. Nogle giver ikke hånd til journalister, og nogle holder sig væk fra familiesammenkomster i ugerne op til vigtige løb.

- Ryttere og stab bruger håndsprit konstant, og er der en, der hoster lidt, så bliver han isoleret på eneværelse, fortæller Rasmussen, som mener, at det er en overreaktion at aflyse løb efter løb alene på grund af frygten for virussen.

Han har i mange år boet i Italien og drister sig til at konstatere, at italienerne har ‘sans for drama og ikke altid er styret af sund fornuft’.

Overdreven frygt for coronavirussen kan ødelægge sæsonen for mange ryttere, mener han.

- Aflysninger vil skabe et stort underskud af løb, for man kan selvfølgelig ikke bare udskyde eller flytte et løb, som man kan med en fodboldkamp, siger Rasmussen.

- Der vil være mange rytteres sæsonplanlægning, som går helt i fisk, og der vil så uden tvivl blive trængsel i højdetræningslejrene rundt omkring.

- Der er jo ingen, der bare lægger sig på sofaen og venter på, at det her er overstået. Alle vil holde sig i gang på den ene eller den anden måde, siger Michael Rasmussen.

