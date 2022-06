Virusramt dansker er tilbage i sadlen før Tour-udtagelse

Cykelrytteren Casper Pedersen er på benene igen efter at have fået coronavirus på et temmelig ubelejligt tidspunkt.

Sygdommen tvang ham i sidste uge ud af etapeløbet Schweiz Rundt, der skulle have været et vigtigt trinbræt før landevejs-DM og Tour de France.

Den 26-årige dansker kan dog glæde sig over, at han slap forholdsvis billigt fra virusangrebet.

- Jeg har det faktisk rimelig godt nu og er på vej ud på min første cykeltur, siden jeg blev syg, siger Casper Pedersen tirsdag formiddag.

Han følte sig ellers i god form, da han natten til torsdag i sidste uge begyndte at mærke små sygdomstegn og fik ondt i halsen.

- Næste morgen kontaktede jeg holdlægen. Han lavede hurtigt en coronatest, og da den var positiv, testede vi hele holdet. Da var også Søren Kragh og Cees Bol positive. Der var lidt kaos den morgen, fortæller han.

Med DM og måske Tour de France ventende forude nåede han at blive en smule nervøs for, hvor længe sygdommen ville sætte ham ud af spillet.

- Da jeg havde corona i februar, var jeg rimelig hårdt ramt. Men det var jeg heldigvis ikke denne gang. Det var mest en følelse af at være forkølet og være lidt smadret i kroppen. Det var sådan set det eneste.

- Jeg tror, at jeg har en rimelig god immunitet efter at have fået tre vaccinestik og have haft corona for nylig, siger han.

Generelt har Casper Pedersen været forfulgt af uheld i denne sæson. Foråret blev spoleret af tre separate sygdomsperioder, og det er først i forsommeren, at han har kunnet træne sammenhængende i en lang periode.

Men så kiggede coronavirus altså forbi igen.

- Det har været lidt symptomatisk for min sæson. Jeg havde faktisk haft en rigtig god periode op til Schweiz Rundt, der var et vigtigt løb for mig for at finpudse formen. Det er bare typisk, siger han med et grin.

Humøret fejler nemlig ikke noget, selv om sæsonen ikke lige har rullet Casper Pedersens vej.

DSM offentliggør sit Tour de France-hold onsdag eller torsdag, men danskeren vil ikke afsløre, om hans navn kommer til at stå på listen.

Det ligger til gengæld fast, at han kører DM i Aalborg på søndag.

- Det har ikke været en optimal optakt, og jeg ved godt, at mine odds er blevet forværret. Men jeg håber stadig, at jeg kan køre med om dannebrogstrøjen.

- Når jeg stiller op til DM, er det, fordi jeg håber at blive dansk mester, fastslår Casper Pedersen.