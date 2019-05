Viser skrækskade frem: - Det er en ny muskel

Han har vundet VM-guld i banecykling og været hjælperytter for navne som Chris Froome, Bradley Wiggins og Geraint Thomas hos Team Sky på landevejen. I 2017 stoppede newzealandske Greg Henderson så karrieren i en alder af 40 år.

I januar kom han så i fokus igen, da han styrtede på en træningstur og pådrog sig en skrækskade med billeder, der gik verden rundt.

Nu er der så gået fire måneder, og det skræmmende sår er begyndt at hele. Men Henderson har netop vist sit lår frem igen, og det ser stadig absurd ud. Nu blot på en lidt anden måde.

- Helt ny. Hvem tror ikke på evolutionen. Jeg har udviklet en ny muskel. Kan nogen fortælle mig, hvad der er sket? Jeg vil faktisk elske at vide det præcist, skriver Henderson på sin Instagram-konto, hvor han viser låret frem.

Sådan ser skaden ud i dag - fire måneder efter operationen



Henderson i VM-trøjen. Foto: Tony Feder/Ritzau Scanpix

Flere kommer med både bekymrede og humoristiske svar, mens den tyske topsprinter Andre Greipel nøjes med at konstatere, at 'det ikke ser sundt ud'.

Henderson var leadout-man for Greipel både hos T-Mobile fra 2007 til 2009 og på Lotti-Belisol fra 2012 til 2016, så de to kender hinanden særdeles godt.

Det var tilbage 17. januar i år, at Henderson afslørede sin skrækskade, der kom efter et træningsstyrt.

- Advarsel! Efter fire uger med lidelser og uden evnen til at stå på mine ben, er jeg endelig nået frem til hospitalet for at få tappet 500 milliliter betændelse fra låret og få renset såret, lød det dengang.

- Nu mangler blot en operation for at tappe mere, før det kan syes sammen igen, lød det videre.

Sådan så skaden ud, da den skulle opereres i januar



Den nu 42-årige Greg Henderson arbejder nu som direktør i USA Cycling, ligesom han er gift med den kvindelige cyklist Katie Mactier.

Henderson vandt VM-guld i scratch i 2004 og kørte senest med i Tour de France i 2016, mens han har etapesejre i løb som Paris-Nice og Vuelta a Espana.

Samlet har han været med ved fem Olympiske Lege og har kørt 11 Grand Tours, men han har næppe haft lige så grimme skader, som den han slider med i øjeblikket.

Greg Henderson med cykelkonen Katie Mactier. Foto: JOSEPH KACZMAREK/Ritzau Scanpix

