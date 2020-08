Viste stor klasse: Fuglsang kaput

Det lignede en dag med dansk succes, men i det sidste grusstøv måtte Jakob Fuglsang se konkurrenterne stikke.

Til sidst tog Wout van Aert sejren efter et flot angreb, hvor han endte alene ved stregen i Siena.

Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Sidste års toer i Strade Bianche, Jakob Fuglsang, var ellers blandt favoritterne i lørdagens World Tour-løb, der var det første efter nedlukningen i marts, og han skuffede ikke i det store løb.

Dog kunne han heller ikke gøre det helt færdigt, for han endte som nummer fem.

Allerede tidligt så det dog ud til, at Fuglsang havde overskud.

Den danske stjerne angreb og gik solo, da der manglede omkring 50 kilometer og kørte for en stund alene. Her nåede den toptændte Astana-rytter at overfuse en motorcykel, der kom i vejen, så det var tydeligt, at spændingsniveauet var højt.

Han lod sig dog opsluge af en gruppe på fem mand efter et par kilometer. Den stærke gruppe bestod ud over Fuglsang af Davide Formolo (UAE Team Emirates), Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Alberto Bettiol (EF Pro Cycling), Greg Van Avermaet (CCC Team) og Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe)

Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Med tre grustykker tilbage og en bagende varme virkede det som en fornuftig dansk strategi i det benhårde løb.

Med 20 kilometer stak Schachmann og van Aert, og Fuglsang fangede dem forbilledligt i grusstøvet, mens van Avermaet måtte give op.

12 kilometer fra mål rykkede crossspecialisten van Aert nok engang, og her så det for første gang svært ud for Danmarks største cykelstjerne.

Belgieren holdt efterfølgerne Schachmann og Formolo bag sig og løftede hånden i udmattet triumf, da han nåede målet efter knap fem timer på cyklen.

Fuglsang blev nummer fem - næsten tre minutter efter vinderen.

