Viviani bommede spurten: Her er forklaringen

CHALON-SUR-SAÔNE (Ekstra Bladet): Alt lå til en ny etapesejr til Elia Viviani.

Deceuninck-QuickStep-sprinteren blev sendt perfekt af sted mod målstregen på Tourens 7. etape af først Michael Mørkøv og dernæst Maximilian Richeze.

Italieneren fløj frem og lignede en sikker vinder, men så fløj konkurrenterne forbi ham.

Højst usædvanligt, og Viviani var da heller ikke i humør til at snakke ved holdbussen.

Han nøjedes med at gestikulere til holdets hjælpere og med sin tommelfinger vise, at hans fordæk havde mistet næsten alt luft.

En sivepunktering havde åbenbart hæmmet ham så meget i de kritiske sekunder, at han måtte nøjes med en 6. plads efter at have ført med 100 meter igen.

I mål var Michael Mørkøv ærgerlig - og overrasket over at se det slatne forhjul.

- Jeg er først blevet klar over det nu og har set, at den er blød på forhjulet. Det er klart, at hvis han ikke har haft så meget luft i, da han kørte spurten, så er det umuligt at køre mod de bedste.

- Hvis han kun har det halve lufttryk, vil han tabe utroligt meget afstand til konkurrenterne. Det kunne være svaret på, hvorfor han ikke vandt i dag, siger Michael Mørkøv, der ellers nærmest var begyndt at juble.

- Jeg får kørt dem ind på 250 meter, og da jeg slog ud, tænkte jeg, at vi også kørte dem hjem i dag.

- Men vi må bare prøve igen. Vi kan stille og roligt se frem mod næste sprinteretape - umiddelbart er det etapen mandag, siger Michael Mørkøv.

Etaperne lørdag og søndag byder på kuperet terræn egnet for udbrud med klassiker-specialisterne.

Massespurt afgør årets længste etape efter blodigt styrt

Stort navn i blodigt styrt

Fuglsang tilfreds trods tidstab: - Mister lige et par meter

Fuglsang overlever vild afslutning: Ny mand i gult