VM-dansker får ny kontrakt

På søndag skal Mikkel Frølich Honoré køre VM på landevej for Danmark, og han kommer til at møde op i belgiske Flandern med ro i sindet.

Den 24-årige cykelrytter har således fremtiden på plads.

Det belgiske Quick-Step-mandskab skriver på sin hjemmeside, at Mikkel Frølich Honoré har underskrevet en kontrakt, der kan holde ham på holdet frem til udgangen af 2023.

- Jeg er stolt. Som en del af det her fantastiske hold har jeg haft så mange gode oplevelser som professionel rytter indtil nu, siger Mikkel Frølich Honoré.

- Jeg føler, at jeg forbedrer mig hver eneste måned, og jeg kan se tilbage på nogle store sejre, som jeg har været en del af sammen med nogle meget store navne, siger han.

Mikkel Frølich Honoré har været en del af Quick-Step siden 2018, hvor han kom ind på holdet som lærling.

Siden da er han vokset betragteligt som cykelrytter, og særligt i denne sæson har han vist prøver på sine styrker. Han har således taget to sejre i 2021.

Den første kom, da han vandt en etape i det italienske løb Coppi e Bartali i marts, hvor han endte på en andenplads i det samlede klassement efter landsmanden Jonas Vingegaard fra Jumbo-Visma.

Mindre end en måned senere tog han sin anden professionelle sejr, da han sammen med holdkammeraten Josef Cerny kørte fra alt og alle på en etape i Baskerlandet Rundt. På målstregen lod tjekken sin danske makker køre først over.

- Jeg vidste, Mikkel ville blive et godt aktiv for os, og det har han bevist, siger holddirektør Patrick Lefevere, som roser Honoré for de to sejre i denne sæson.

- Der er stadig mulighed for, at han kan forbedre sig, og det skal vi prøve at hjælpe ham med. Man kan mærke, at han virkelig føler sig hjemme på holdet, og sammen sigter vi mod mere succes i de næste to år, siger holdchefen.

Mikkel Frølich Honoré var en af de første fem ryttere, der blev udtaget til søndagens VM i belgiske Flandern, hvor han sammen med syv andre danskere skal forsøge at hente dansk guld.