VM-drama: Verdensmester diskvalificeret

Hollænderen Nils Eekhoff kørte først over stregen i U23-rytternes VM-løb, men er blevet diskvalificeret for at hænge fast i en bil undervejs

HARROGATE (Ekstra Bladet): En chokbølge rullede fredag gennem VM i Yorkshire, da sejrherren i U23-rytternes fantastisk spændende løb blev diskvalificeret og slukøret og dybt ulykkelig rullede fra målområdet på sin cykel.

Nils Eekhoff skød først over stregen i et spurtopgør, men da han jublende blev omfavnet af den hollandske stab i målområdet, indløb en protest over den 21-årige rytter til løbsjuryen med påstand om, at Eekhoff havde holdt sig fast i en servicevogn efter et styrt og dermed var kommet for let tilbage til sin position i feltet.

Nils Eekhoff brød grædende sammen, da det gik op for ham, at han var blevet diskvalificeret, skriver journalisten Peter Cossins på Twitter:

Eekhoff has just gone by in tears #yorshire2019 pic.twitter.com/PGLeCvtDxq — Peter Cossins (@petercossins) September 27, 2019

Diskvalifikationen betød, at den 20-årige italiener Samuele Battistella blev kåret som verdensmester. Schweizeren Stefan Bissegger blev nummer to, mens den lokale helt, briten Tom Pidcock, nåede på podiet på tredjepladsen.

Danske Andreas Kron blev nummer fem i løbet efter en formidabel - men også opslidende - indsats i løbet. Han lå gennem hele løbet med i front i det hårde terræn, og det kostede på de sidste meter. Resultatet er meget fornemt, men den danske delegation i målområdet var tydeligt skuffet over, at Kron ikke blev belønnet med en medalje.

Også Mikkel Bjerg og Morten Hulgaard kørte et flot løb og blev henholdsvis nummer otte og 16.

Battistella rullede over stregen som nummer to i det udmarvende løb, og det så han ud til at være temmmelig lykkelig for. Da guldet bød sig til, blev dagen naturligvis kun endnu bedre for den unge italiener, som næste år bliver holdkammerat med Michael Valgren og Andreas Stokbro på World Tour-holdet Team NTT.

- Jeg føler med Eekhoff. Jeg var lykkelig for min andenplads, men selvfølgelig også for min guldmedalje nu, sagde Battistella i det officielle vinderinterview.

- Jeg var velforberedt til dette løb, men jeg kan stadig ikke tro, at jeg er verdensmester. Måske sover jeg i regnbuetrøjen i nat, sagde Battistella.

Også danske Andreas Stokbro blev diskvalificeret, idet han efter juryens mening modtog pace fra servicevognen i et forsøg - forgæves i øvrigt - på at nå op til en foranliggende gruppe.

