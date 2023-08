VM-drøm revet væk: Suspenderet efter doping-mistanke

Alpecin-Deceunincks Robert Stannard er blevet suspenderet, fordi han er mistænkt for at have brudt antidoping-reglerne

En mistanke om brug af ulovlige metoder og stoffer i 2018 og 2019 får øjeblikkelige konsekvenser for den australske cykelrytter Robert Stannard.

Han må ganske enkelt vinke farvel til sine VM-drømme, fordi han er blevet taget af Australiens nationalhold forud for verdensmesterskabet i Glasgow.

Et løb, der stod til at starte om bare få dage.

Han er samtidig blevet suspenderet fra samtlige løb.

Nyheden meldte Stannard selv ud onsdag, hvorefter hans hold Alpecin-Deceuninck fulgte trop.

- Den Internationale Cykelunion (UCI) har informeret mig om, at de har mistanke om, at jeg for mere end fire år siden har overtrådt en antidoping-regel.

- Aldrig har jeg med vilje taget et forbudt stof, og jeg bestrider det. Derfor ser jeg frem til at forsvare min sag, og jeg regner med at blive frikendt, så jeg kan fortsætte min karriere på normal vis, lyder det blandt andet fra Robert Stannard ifølge Cycling Weekly.

Den 24-årige sprinter kom til Alpecin i sommeren 2022, og hans aftale udløber ved årsskiftet.

Bruddet på dopingreglementet skulle altså have fundet sted tilbage i 2018 og 2019, og selvom hans hold har accepteret dommen fra UCI, er det uvist, hvilke ulovlige stoffer, der er tale om.

Australieren har vundet etapeløbet Tour de Wallonie i 2022. Tre gange har han stillet til start i Vuelta a España.

En Grand Tour, Jonas Vingegaard skal køre i år - senere på sommeren.