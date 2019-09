VM-helten fra 1970: - Jeg hoppede jo i stolen

- Jeg sad jo hoppede i stolen! Hold da kæft, hvor er det flot kørt. Så suverænt og med en enorm kølighed, siger en glad Leif Mortensen.

Den 73-årige legende var selv blot en knøs på 23, da han i 1969 vandt VM-guld for amatører i Brno. Året efter nuppede Leif Mortensen så som den første dansker VM-sølv for professionelle i linjeløbet, der pudsigt nok også fandt sted på britisk grund – i Leicester.

- Da de kommer hen over stigningen, kan jeg jo godt se, at schweizeren bare kæmper for sin tredjeplads, og så tænker man jo, at det i hvert fald minimum bliver til VM-sølv. Men over seks timer i engelsk regnvejr trækker tænder ud, og så futter Mads simpelt hen bare derudad. Jamen for pokker! Det er suverænt.

Leif Mortensen har cykling i blodet og jubler fortsat højt, når det går danskerne godt. I disse år føler han sig næsten overdoseret med succes af en gylden årgang. Men den tidligere ekspert hos Eurosport kan godt tåle det…

- VM er jo den helt store drøm. Det var det dengang, og det er det stadig. Tænk sig at man kan få lov at køre i den regnbuefarvede trøje et helt år – det drømmer alle om, siger Leif Mortensen.

Hans egen private fornøjelse blev kort, fordi han efter amatørguldet i 1969 blev professionel.

- Jeg nåede kun at have trøjen på ved en tre-fire løb herhjemme. Men det var jo så min egen skyld, erkender han grinende.

Leif Mortensen var en højt værdsat hjælperytter for Luis Ocana, som han her har på slæb i starten af 70'erne. Foto: Ritzau Scanpix

Han tænker ofte tilbage til sin egne gyldne dage, der ud over VM-medaljerne bl.a. gav OL-sølv i 1968 i Mexico og en sjetteplads ved Tour de France i 197.

- Jeg har også slået Eddy Merckx, og de store dage og øjeblikke glemmer man jo aldrig. VM-medaljerne hører helt sikkert til i den allerstørste kategori, siger Leif Mortensen, der på vej mod VM-sølvet i 1970 blev snydt af sin holdkammerat hos Bic, Alain Vasseur.

- Jeg havde hjulpet ham nogle gange, og han kom så af sig selv og tilbød mig sin hjælp under VM-løbet. Man kan sige, han tog fusen på mig. Jeg siger ikke, jeg kunne have vundet VM-guldet – overhovedet ikke. Men hvis han intet havde sagt, ville jeg helt afgjort have forholdt mig anderledes i spurten, siger Leif Mortensen i dag. Uden anstrøg af bitterhed.

Det pudsige var, at rytteren, han som amatør i 1969 henviste til sølvet – belgieren Jean-Pierre Monseré – kørte med guldet som prof året efter. Det viste sig, at han havde købt Alain Vasseur til at hjælpe sig, hvilket gav danskeren en umulig spurt.

- Men som sagt: Der er ingen garanti for, at jeg kunne have vundet. Nu glæder jeg mig i stedet over, at et af de mange store danske talenter har taget titlen. Og det er da meget passende, at det sker 50 år efter, jeg blev amatørverdensmester, siger Leif Mortensen.

