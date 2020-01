VM-helten overlevede kræft: Lever af søbemad resten af livet

For nogle måneder siden fik den tidligere verdensmester Michael Marcussen efter fem års venten en besked, som i den grad har overstrålet, hvad han har udrettet på racercyklen op igennem 80'erne.

Han blev erklæret kræftfri.

- Jeg vandt livet. Det er min største sejr, siger Michael Marcussen til Ekstra Bladet.

Der er ikke så mange danske idrætsudøvere, der er blevet verdensmester eller for den sags skyld har vundet så mange titler og medaljer som Michael Marcussen.

Regnbuetrøjen - det synlige bevis på et Verdensmesterskab - blev trukket ned over hovedet på ham en dag sidst i august i 1983, da han på cykelbanen Oerlikon i Zürich efter en tredje- og en andenplads i VM sejrede i 50 km pointløb.

Michael Marcussen får et VM-sejrskys af sin daværende kone Hanne efter triumfen i Zürich (Foto: Peer Pedersen)

Et år senere var Michael Marcussen dansk fanebærer ved åbningen af OL i Los Angeles Memorial Coliseum som den kun anden anden cykelrytter igennem tiderne.

Selv om der igennem alle årene har stået stor respekt om den stærke temporytter, som kunne køre både på landevej og bane, var der først lang tid efter, at der var sat punktum for karrieren, at han blev kastet ud i sit livs løb.

Modparten var selve døden.

Det viste sig at være mange gange værre end at blive 'stegt' af konkurrenterne i udbrud på vej mod en omgang.

- Flere gange har jeg være ved at opgive, fordi jeg kom i tvivl, om det var det hele værd, fortæller Michael Marcussen, som måtte gennem 64 strålebehandlinger for kræft i tungeroden.

Det var i efteråret 2014, at han fik stillet diagnosen, og 32 dage i træk måtte hans kone, Kirsten, køre ham frem og tilbage, fordi han blev så stærkt medicineret, at han ikke selv måtte køre turen fra hjemmet nær Osted mellem Roskilde og Ringsted til Herlev Hospital.

- Normalt rammer kræft i tungeroden kun mænd, der ryger og drikker, så jeg var virkelig i målgruppen, lyder det galgenhumoristisk fra Michael Marcussen, der har betalt prisen for at få beholde livet.

Strålebehandlingerne gav ikke kun brandsår, men har betydet, at han ikke længere kan producere spyt, og derfor er det slut med at spise røde bøffer og drikke skummende øl og brusende sodavand.

- Det vil tage mig to-tre dage at komme igennem en bøf, siger han.

- Derfor lever jeg næsten udelukkende af sovse- og søbemad og vand fra hanen.

- Mens jeg var i strålebehandling, tabte jeg mig 25 kilo, men jeg var også røget et pænt stykke over 100 kilo, fortæller Marcussen, som under forløbet med strålebehandling fik sondemad pumpet ind gennem næsen.

Under det lange sygdomsforløb har et næsten livslangt venskab med de tre andre fra 4000 meter-holdet fra OL i Los Angeles 1984, de velkendte navne Jørgen V. Pedersen, Brian Holm og Dan Frost, været med til at holde livsmodet oppe hos fjerdemanden, og på skift har en af de tre været forbi flere gange om ugen.

Efter 23 år som blikkenslager hos ejendomsselskabet Jeudan er Michael Marcussen gået på efterløn, men kærligheden til cykelsporten lever fortsat.

Udover at være frivillig hjælper, når der køres løb i Ballerup Super Arena, er han fire gange om året af sted til Mallorca, hvor vennen Dan Frost står som arrangør af ture rundt på øen for cykelmotionister.

Så er det en anden gammel ven, den tidligere topsprinter Brian Dandanell, som ståR klar med en cykel, da sidstnævnte på Mallorca har en cykeludlejning.

- Når jeg i Ballerup, kan det hænde, at jeg kører lidt dernypace. Jeg er gået i gang med at betale tilbage til min sport, siger Michael Marcussen, der stik mod de dårlige prognoser for tungerodskræft fortsat er blandt os.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Snydt til den store OL-medalje

Der blev snydt til den store OL-sølvmedalje.

Derfor kom Michael Marcussen også tomhændet hjem fra karrierens andet OL.

Det danske 4000 meter hold anført af Michael Mortensen blev slået i en kvartfinale med få centimeter, tohundrededele af et sekund, af OL-værterne USA, som, før nogen overhovedet kendte virkningen, benyttede sig af bloddoping.

Selv om det lød forkert, foregik det ikke i det skjulte, og det kendte amerikanske magasin Rolling Stones, der normalt skriver mest om musik og popkultur, kunne fortælle om, hvordan middelmådige amerikanske cykelryttere fik vinger.

Det var også længe før, at EPO’en kom ind i sporten, og der kom til at gå flere år, før de amerikanske ryttere på ny kunne sig gældende.

- Jeg er ikke helt så bitter som f.eks. Brian Holm, som sidenhen har nægtet at drikke en kop kaffe med en amerikanske snyder, siger Michael Marcussen.

I pointløb fik han ikke revanche og gentog dermed ikke triumfen fra VM, fordi resten af feltet sad på hans hjul, så Belgiens Roger Ilegems kørte med den guldmedalje, som den danske OL-lejr havde sat næsen op efter.

Michael Marcussen finder fortsat cyklen frem til en træningstur (Foto: Aleksander Klug)

Derfor oplevede den danske OL-trup for første og indtil videre eneste gang siden 2. Verdenskrig at komme hjem fra De Olympiske Lege uden en guldmedalje.

Fire år forinden havde Michael Marcussen fået OL-debut i 100 km holdløb ligeledes ved et boykotramt OL i Moskva, hvor den danske kvartet aldrig kom til at spille en rolle.

- Det var ikke alle atleter, som nøjedes med at spise havregryn og drikke destilleret vand, siger Michael Marcussen.

- Mange af de østeuropæiske ryttere havde nogle enorme lår. Fra OL-åbningen vil jeg aldrig glemme synet af en ’kæmpekvinde’ af en sovjetisk basketballspiller, husker Michael Marcussen, som straks efter OL i Los Angeles blev professionel med Nordkysten Tagdækning som personlig sponsor.

Derfor blev det på vinterbanen i 6-dages løbene, at han indtil karrierestoppet i 1991 tjente sin løn i hvad, der i cykelkredse benævnes som den tredje æra.

- Flere andre blev på daværende tidspunkt professionelle på landevej, men jeg var for stor en tryghedsnarkoman til at tage skridtet, siger Michael Marcussen.

