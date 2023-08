VM i landevejscykling afbrudt af demonstranter

Kæmpe kaos ved VM i landevejscykling.

Der var et ophold på 50 minutter med 191 kilometer til mål ved dette års VM i landevejscykling i Skotland.

Løbet blev nemlig neutraliseret på grund af demonstranter, der havde spærret vejen, hvilket betød, at service-bilerne ikke kunne komme forbi.

Cement-materiale

Det vides ikke, hvilke demonstranter det var, da tv-producenterne ikke har givet dem opmærksomhed, men de skulle angiveligt have muret deres hænder fast til vejen med noget meget cement-lignende materiale, og det var tilsyneladende ikke bare lige til at få dem fjernet.

Man kan derfor spekulere i, om det er nogle klimademonstranter.

Det er i hvert fald flere gange tidligere blevet set, at de har brugt netop det trick, når de har demonstreret imod fossile brændstoffer.

Løbet blev sat i gang igen kl. 13.15.

Herunder følger et overblik

Rent praktisk kommer det til at fungere sådan, at de tager tid på, hvornår feltet kommer op til der, hvor udbruddet er stoppet. Når vejen er fri igen, bliver udbruddet sendt af sted, og feltet bliver så sendt af sted, når de cirka syv minutter er gået.

Forfølgergruppen med George Bennett og ham fra Vatikanstaten er lige blevet hentet.