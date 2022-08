VM uden flere stjerner: Landsholdet er udtaget

Landstræner Anders Lund har udtaget de sidste fire ryttere til VM i landevejscykling, der køres i september.

Foruden Mattias Skjelmose, Jakob Fuglsang, Søren Kragh og Magnus Cort, der på forhånd var blevet udtaget, består den danske trup af danmarksmester Alexander Kamp, Michael Mørkøv, Mikkel Honoré og Mikkel Bjerg.

Det oplyser Danmarks Cykle Union på sin hjemmeside.

28-årige Kamp skal dermed køre VM for første gang på seniorniveau, og han ser ud til at være i god form.

Søndag viste han sig frem i World Tour-løbet Bretagne Classic, hvor han i en mindre gruppe kun blev overgået af Jumbo-Vismas Wout van Aert og Axel Laurance fra det mindre franske hold B&B på målstregen.

Det står også klart, at Søren Kragh og Mikkel Bjerg skal deltage i enkeltstarten. De to stiller sammen med Cort op i stafet for blandede hold.

- Med de sidste fire navne er holdet til linjeløbet både formstærkt, erfarent og motiveret. Jeg forventer, at vi kan køre med om medaljerne, og at vi har flere kort at spille i finalen. I TT (enkeltstart, red.) og mixed TTT (stafet for blandede hold, red.) stiller vi med skarpe ryttere og har også her fornuftige chancer for topresultater, siger Anders Lund.

Danmarks VM-trup er blevet ramt af en stribe frivillige og ufrivillige afbud.

Tour de France-vinder Jonas Vingegaard har meddelt landstræneren, at han ikke står til rådighed, og det samme gælder Mads Pedersen, som lige nu deltager i Vuelta a España.

Kasper Asgreen er et ramt af et træthedssyndrom, som har gjort det nødvendigt at lukke ned for hans sæson, og Michael Valgren er også ude for resten af sæsonen efter et alvorligt styrt op til Tour de France.

VM køres i den australske by Wollongong i New South Wales fra 18. til 25. september.