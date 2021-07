Voldsom danskerudskiftning på storhold

CHÂUTEAUROUX (Ekstra Bladet): Med tidligere verdensmester Mads Pedersen som det absolutte danske topnavn har det amerikanske World Tour-hold Trek-Segafredo i år haft fem danske ryttere på lønningslisten på herreholdet og en enkelt på dameholdet.

Næste år vil der stadig være et markant dansk aftryk på holdet, men der sker udskiftning på holdet, erfarer Ekstra Bladet.

Mads Pedersen har kontrakt til og med næste år, men hans nære ven Jakob Egholm, som har fået chancen på holdet i år, får ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke forlænget sin kontrakt.

Vennen Jakob fortsætter ikke sammen med Mads Pedersen. Foto: Jojo Harper

Egholm ønsker ikke at kommentere sin fremtid på nuværende tidspunkt, siger han til Ekstra Bladet.

Farvel til Eg

Heller ikke bjergrytteren Niklas Eg, som i fire år har kørt for Trek-Segafredo, er at finde på holdet næste år.

- Niklas er virkelig en god fyr, og han er meget vellidt på holdet, men tiden er inde til at prøve noget andet. Det gælder også for Niklas selv, tror jeg, siger en kilde på holdet som begrundelse for, at Eg ikke får forlænget sin kontrakt.

Selv vil Niklas Eg ikke kommentere Ekstra Bladets oplysninger.

- Jeg kan ikke sige meget på nuværende tidspunkt, men det er helt sikkert, at jeg også er cykelrytter næste år, siger Niklas Eg.

I dialog

Alexander Kamp er i gang med sin anden sæson på holdet, og efter en ikke vellykket første sæson har han i år bevist sit værd i en sådan grad, at han får forlænget sin kontrakt. Hvor lang tid, kontrakten gælder, er det ikke lykkedes Ekstra Bladet at få oplyst.

Kamp får forlænget sin tid hos Trek. Foto: Ernst van Norde

Endelig erfarer Ekstra Bladet, at den blot 20-årige Asbjørn Hellemose træder ind på holdet fra årsskiftet på en toårig neopro-kontrakt.

- Jeg kan ikke sige noget om næste år ud over, at jeg er i dialog med holdet, siger Asbjørn Hellemose, som i år blev nummer fem i U23-rytternes Giro d’Italia.

Han kørte allerede under DM i juni på teamcykler fra Trek-Segafredo og gjorde i feltet også et fint stykke arbejde for Mads Pedersen og holdet.

Snart nyt

Ekstra Bladet opsøgte torsdag før etapen Trek-Segafredos teamchef, Luca Guercilena, for at foreholde ham vores oplysninger, og han smilede og forsikrede, at der ville komme nyt om 2022 fra holdets presseafdeling i løbet af få dage.

- Men du kan godt skrive, at vi forhandler med dem, du nævner, og at det går godt. Jeg synes, det ser lyst ud, og der går nok ikke længe, før vi sender noget ud, sagde Guercilena.

Holder Ekstra Bladets oplysninger stik, vil herreholdets danskerkoloni næste år bestå af Mads Pedersen, Alexander Kamp, Mattias Skjelmose og Asbjørn Hellemose, mens dameholdet fortsat har kontrakt med danmarksmester Amalie Dideriksen.