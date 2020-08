Voldsom kritik: - Fuldstændig uduelige!

Sportsdirektør og tidligere cykelrytter Brian Holm kritiserer UCI for at have en ledelse, der ikke har forstand på cykelløb, og hvordan man passer på rytterne

Cykelsæsonen har efter genstarten budt på flere flotte sejre, men også grufulde mareridt.

Sæsonåbningen har været præget af flere voldsomme styrt, der kunne have været endt på den værst tænkelige måde for nogle af cykelsportens største stjerner.

Hele cykelverdenen holdt vejret i dagene efter Fabio Jakobsens voldsomme styrt i Polen Rundt, der sendte hollænderen i respirator. Han er senere vågnet, men er hårdt medtaget af alvorlige skader i ansigtet, der har krævet flere timelange operationer.

I kølvandet på ulykken har flere ryttere og sportsdirektører råbt op: Hvis der ikke gøres noget for rytternes sikkerhed, kan vi ende med at se flere lignende ulykker, er budskabet.

En af stemmerne tilhører Brian Holm, der er sportsdirektør ved det belgiske cykelhold Deceuninck-QuickStep. Hans mandskab har inden for den seneste måned haft tre alvorlige ulykker, hvor sikkerheden for rytterne ikke har været god nok.

Han mener, at hovedansvaret ligger hos cykelsportens hovedorganisation, UCI. Deres fokus er dog i følge ham et helt andet sted.

- Det må være UCI's ansvar at sikre, at rytterne ikke kommer til skade. Vi har en UCI-præsident, der går mere op i længden på cykelsokkerne end rytternes sikkerhed, fortæller han til Ekstra Bladet, og refererer til reglen om, hvor lange rytternes sokker må være under løb.

Artiklen fortsætter under billedet:

UCIs præsident David Lappartien går ifølge Brian Holm mere op i længden på rytternes sokker og motordoping, som Holm mener aldrig har været et problem i sporten. Foto: Tariq Mikkel Khan/POLFOTO

Inkompetence i UCI

Det er netop UCI's ledelse, som er problemet, påpeger Holm.

- Vi har simpelthen en ledelse, der ikke har forstand på cykelløb. De forstår simpelthen ikke, hvad det går ud på. Derfor bliver der ikke gjort noget ved det.

Han savner ledere i organisationen, der har siddet på en racercykel og kørt i de store løb. De findes i UCI, men han sår tvivl ved den generelle kvalitet.

- Der er slet ikke tvivl om, at en lille procent af kommissærerne i UCI er dygtige. Men så er der altså 80 procent, der er fuldstændig uduelige. Som kommisær skal man også nogle gange kunne træffe nogle beslutninger, der ikke altid er lige populære i forhold til løbsarrangørernes kommercielle interesser, fortæller han.

Holm mener ikke, at sikkerheden i sporten er dårlig, men at der sker nogle 'svipsere', som bare ikke må ske.

Det siger han specielt med henblik på Fabio Jakobsens voldsomme styrt i Polen Rundt, og Remco Evenepoel, der styrtede ud over en bro i Lombardiet Rundt og faldt flere meter ned.

Den tidligere løbsdirektør for Danmark Rundt Jesper Worre er enig med Brian Holm. Ansvaret er UCI's, og uheldene falder tilbage på dem. Specielt ved World Tour-løbene, hvor kommissærerne skal tjekke sikkerheden, før rytterne ankommer.

Han fremhæver Fabio Jakobsens styrt som et eksempel på, at der er ikke er lavet et ordentligt sikkerhedstjek.

- Ligesom i fodbold så tjekker dommeren lige, at målet står rigtigt, og nettet er tæt før en kamp. Sådan er det også med sikkerheden til et World Tour-løb. I Polen Rundt var der jo ingen, der havde tjekket noget som helst. Ellers ville sikkerhedsbarriererne jo ikke kunne åbne sig på den måde, da Jakobsen vælter ind i dem.

Artiklen fortsætter under billedet:

Remco Evenepoel, der kører for Deceuninck-QuickStep, kørte under Lombardiet Rundt ud over siden på en bro og faldt flere meter ned. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Flere styrt skyldes tættere program

Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen mener også, at opløbet i Polen, der gik ned ad bakke, er direkte dumt. Han fortæller, at han tror, der kommer flere styrt nu, fordi sæsonen er blevet mere komprimeret.

- Hvis nu der var en, der styrtede i februar i Ruta del Sol, og en, der styrtede i august fra samme hold, ville man nok ikke være lige så meget oppe at køre.

Den store opmærksomhed på sikkerheden kommer også, fordi det er prominente ryttere, der er involverede i styrtene.

- Nu sker det hele i måneden op til Tour de France, og det er en af de helt store stjerner Evenepoel, der ryger nu. Han er favorit til alt, hvad han kører, så det er klart, at det får stor opmærksomhed. Havde det været en hjælperytter fra Groupama-FDJ, havde det nok været en anden snak.

Flere store navne som Kruijswijk og Schachmann er stadig tvivlsomme til Tour de France efter styrt i Critérium du Dauphiné og Lombardiet Rundt. Egan Bernal blev onsdag udtaget til Tour de France, efter han også har været tvivlsom op til løbet.

Se også: Reagerer på Tour-chok

Se også: Tour-bombe: Dropper Chris Froome

Se også: Forkert beslutning: 'Send Fuglsang til Tour de France'