Voldsom lønforhøjelse venter Vingegaard

Jonas Vingegaard har brudt gennem lydmuren i denne Tour de France.

Den 24-årige knægt fra Thy har taget verden med storm og blev samlet toer i verdens største cykelløb.

Det kommer han til at mærke. Både på omverdenens opmærksomhed – men også på pengepungen.

For selvom han også næste år har kontrakt med Jumbo-Visma, vil det hollandske storhold gerne hive ham til forhandlingsbordet og give ham en ny og længere aftale, der erstatter den gamle.

- Vi vil altid arbejde i længere tid med gode ryttere. Og vi vil selvfølgelig gerne se, om vi kan forlænge med Jonas. Vi har fortsat næste år sammen, men nu må vi se, hvad vi kan, siger holdets general manager, Richard Plugge, til Ekstra Bladet.

Der er dog ingen tvivl om, at det kommer til at koste. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan Vingegaard se frem til en årsløn på mellem 1,5 og 2 millioner – euro. Altså op mod 15 millioner kroner.

Se den sidste kilometer af sidste etape her. Artiklen fortsætter under videoen.

Plugge nævner ingen beløb, men han griner tydeligt bag mundbindet, da Ekstra Bladet spørger, om det ikke bliver en klækkelig lønforhøjelse.

- Ha ha. Det bliver mellem ham og os, siger han, men erklærer sig samtidig villig til at gå langt for sin danske guldkalv.

- Ja, selvfølgelig har vi råd til at holde på ham. Det er en af cykelsportens lysende stjerner, svarer Plugge bestemt.

Jumbo-Visma-manager Richard Plugge vil rigtig gerne forlænge med jonas Vingegaard. Foto: Tim de Waele/Getty Images

Budgetmæssigt ligger Jumbo-Visma i World Tourens midterfelt og kan derfor ikke hente etablerede stjerner, som eksempelvis Ineos eller UAE kan.

Derfor arbejder holdet med at udvikle og høste egne frugter – og derfor var de forberedt på, at Vingegaard på et tidspunkt ville bryde igennem. Planen er med andre ord allerede lagt.

- Vi har vidst længe, at han er god.

- Det er meget vigtigt, at vi arbejder sammen, at vi er glade sammen, og at vi udvikler os sammen. Og at han føler sig komfortabel hos os.

- Dine spørgsmål og din opmærksomhed viser, at hans verden for altid er ændret. Der vil altid være øjne, der hviler på ham, når han stiller op til et løb. For alle har set, hvad han er i stand til. Det er Jonas Vingegaards nye status.

- Vi vil også udvikle den status med ham. Vi er et udviklingshold, der gerne vil udvikle rytterne gradvist og hjælpe dem til at blive til de store stjerner, de potentielt er.

I tilfældet Jonas Vingegaard går det meget godt.