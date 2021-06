Voldsomme styrt tager fokus i Alaphilippe-triumf

Første slag i 2021-udgaven af Tour de France blev lørdag vundet af franskmanden Julian Alaphilippe (Quick-Step).

På 1. etapes afgørende stigning kunne ingen matche verdensmesterens puncheurevner, og han kan dermed se frem til at iklæde sig cykelløbets første gule førertrøje, når 2. etape køres søndag.

BikeExchange-rytteren Michael Matthews kom tættest på otte sekunder senere, mens en af forhåndsfavoritterne, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), blev treer.

Etapen vil dog i høj grad blive husket for to kolossale styrt, der skete med henholdsvis 46 kilometer og otte kilometer til mål. Her var en stor del af feltet i asfalten, og det resulterede både i skader og tidstab.

Movistar-stjernen Miguel Ángel López trillede først i mål 1 minut og 49 sekunder efter vinderen.

Etapen startede som ventet med lyn og torden og flere angrebsforsøg på stribe i jagten på at komme i udbrud for at høste tv-tid og løbets første bjergpoint. Det lykkedes relativt hurtigt for seks ryttere, heriblandt Ide Schelling (Bora).

Den 23-årige hollænder stak siden af fra de øvrige udbrydere på den fjerde af etapens seks stigninger og nåede med sit soloridt lige netop at høste flest bjergpoint, før de alle var halet ind af det kontrollerende felt.

Feltet lod ikke udbryderne få mere end fire minutters forspring undervejs, frem til at Schelling blev hentet med 27 kilometer til mål, og kampen om etapesejren reelt begyndte.

Vanen tro var der flere småstyrt undervejs. I et af dem måtte danske Casper Pedersen (DSM) i asfalten ved lav hastighed med godt 83 kilometer til mål.

Han så umiddelbart forslået ud og kaldte i teamradioen, før han blev hjulpet op og kom på cyklen igen.

Det dramatiske styrt med 46 kilometer igen var langt værre.

Her stak en særdeles uforsigtig tilskuer et papskilt ud på vejen med ryggen til feltet, så først Tony Martin (Jumbo-Visma) og siden hele fronten af feltet blev revet ned. Jasha Sütterlin (DSM) måtte herefter udgå.

Der kom samling på tropperne, men med cirka otte kilometer igen ramte et nyt stort styrt feltet. En lang række ryttere var nede, og blandt andre Chris Froome (Israel Start-Up Nation) var medtaget.

Men modsat det tidligere styrt fortsatte fronten af det decimerede felt med fuld fart mod målstregen.

De sidste tre kilometer til målstregen steg med gennemsnitligt 5,7 procent, og det var guf for Alaphilippe, der angreb med mere end to kilometer igen.

Han slog hullet og holdt konkurrenterne stangen hele vejen til målstregen, mens flere klassementsfavoritter tabte tid som følge af styrtet.