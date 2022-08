Voldsomt antiklimaks for Skjelmose

Med en god præstation på sidste etape af Deutschland Tour kunne Mattias Skjelmose have placeret sig på podiet i det samlede klassement for fjerde etapeløb i træk.

I stedet blev etapen lidt af et mareridt for den talentfulde cykelrytter.

Trek skriver i et opslag på Twitter, at Skjelmose styrtede i et sving og pådrog sig en dyb flænge i det ene knæ.

Det tvang ham til at udgå på 4. etape, hvor han havde håbet at avancere fra den fjerdeplads, han kørte sig op på dagen forinden.

Holdet uddyber søndag aften, at danskeren har fået flere hudafskrabninger, mens knæet er blevet syet. Selv er han ikke bekymret.

- Jeg har det fint, skriver han i en sms.

Søndagens etape blev vundet af Bahrain-Victorious' spanier Pello Bilbao, som i det samlede klassement dog måtte se sig slået af Ineos-stjernen Adam Yates.

21-årige Skjelmose har vist stor form på det seneste, og han har flere gange været tæt på at hente karrierens første professionelle sejr.

Mens mange af kollegerne foldede sig ud i Tour de France, kørte Skjelmose sig til en andenplads i Tour de Wallonie.

Et par uger senere blev han også toer i det franske etapeløb Tour de l'Ain, før han i PostNord Danmark Rundt endte på tredjepladsen.

De gode takter fortsatte i Deutschland Tour før søndagens uheld, men nu venter der efter alt at dømme en pause, før han kan jagte topformen igen.

Skjelmose er en af de ryttere, der allerede er udtaget til næste måneds VM i Australien. Søndagens uheld lader dog ikke til at få betydning for hans deltagelse.

- VM er ikke i fare, skriver han.

En anden Trek-dansker havde til gengæld en god dag på cyklen i endagsløbet Bretagne Classic.

I det kuperede løb i Frankrig kørte den danske mester Alexander Kamp sig til en tredjeplads, mens sejren gik til Jumbo-Vismas Wout van Aert.

I spurten om sejren blev Axel Laurance fra det mindre franske hold B&B nummer to.