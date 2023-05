Voldsomt billede: Astana-rytter viser skræk-sår frem

Cykelsæsonen er i fuld gang, og mens øjnene hos de fleste er rettet mod Giro d'Italia, bliver der også kørt cykelløb i Frankrig.

Her løber etapeløbet 4 Jours de Dunkerque nemlig af stablen i disse dage, og her er der også drama for alle pengene.

På tirsdagens etape røg en gruppe ryttere i asfalten midt i spurten, og en af dem var russeren Gleb Syritsa, der kører for Astana Qazaqstan Team.

Syritsa formåede dog at komme på cyklen igen og trille de sidste meter over stregen med hjælp fra to holdkammerater og efter etapen smed holdet et billede op af de forfærdelige hudafskrabninger, som den russiske rytter havde pådraget sig.

'Gleb Syritsa hårdt ramt over hele kroppen, men han er en stærk fighter. God bedring, Gleb,' skriver holdet på sin Twitter.

Der skal dog mere til at slå Syritsa ud.

Den russiske Astana-rytter stillede nemlig til start igen onsdag på trods af de voldsomme skader.

Tirsdagens etape blev i øvrigt vundet af Jonas Vingegaards holdkammerat Olav Kooij, der slap for at ryge i asfalten i det uhyggelige styrt.

Du kan se Kooijs sejr, og det slemme styrt i videoen herunder: