Voldsomt styrt: Dansk stjernerytter ramt af hjernerystelse

Det skulle have været tre dage med godt cykelløb og en hjemkomst til publikums hyldest som en del af par nummer 7.

I stedet blev det til en hjernerystelse og skrammer, da den kommende Quick Step-dansker Casper Pedersen styrtede torsdag aften til 3-dagesløbet i Ballerup Super Arena.

Til Ekstra Bladet fortæller danskeren nu, at det voldsomme styrt har fået konsekvenser.

-De styrtede lige over mig på banen, så jeg kunne ikke nå at undvige dem. Så bankede jeg hovedet ind i banen og fik en hjernerystelse. Jeg tror, der røg seks ryttere ned i styrtet, så det var et rimelig voldsomt styrt.

Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Casper Pedersen, der skifter fra World Tour-holdet DSM til storholdet Soudal-Quick Step næste sæson, var en del af det mytologiske par nummer Syv ved årets 3-dagesløb, der er en forkortet version af det traditionelle 6-dagesløb.

At han måtte udgå iklædt den ikoniske trøje, smerter den 26-årige dansker ekstra meget.

-Jeg var virkelig trist over at måtte udgå. Jeg havde glædet mig længe til at prøve at vinde som en del af par nummer 7 med Malmberg (Matias red.), så det er drønærgerligt.

Nu venter der en lille pause fra cyklen, men danskeren melder, at det går godt under omstændighederne, og at han ikke regner med, at hjernerystelsen vil påvirke opbygningen imod næste sæson, hvor han bl.a. bliver holdkammerater med de danske stjerner Michael Mørkøv og Kasper Asgreen.

3-dagesløbet sluttede lørdag, og blev vundet af det belgiske par Fabio van den Bossche og Lindsay de Vylder.