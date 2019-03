Voldsomt styrt koster: Sjetteplads ved VM

Cykelrytteren Amalie Dideriksen var ikke i nærheden af at gentage sidste års sølvmedalje ved bane-VM i disciplinen omnium.

Efter fredagens konkurrencer måtte danskeren sande, at en sjetteplads var alt, det kunne blive til i år.

Hun fik i alt 100 point. Det var 17 point færre end hollænderen Kirsten Wild, der løb med sejren foran italieneren Letizia Paternoster og amerikaneren Jennifer Valente.

Dideriksens slutplacering skal dog ses i lyset af, at hun i onsdagens scratch-konkurrence styrtede voldsomt og tog flere ryttere med i faldet.

Hun slap fra uheldet uden hjernerystelse eller brækkede knogler og stillede derfor til start i fredagens konkurrence.

Efter blandede resultater i de tre førte løb lå det danske medaljehåb på femtepladsen før pointløbet, der afsluttede hele konkurrencen.

Derfor skulle der skrabes godt med point sammen, hvis Dideriksen skulle gøre sig forhåbninger gentage sidste års bedrift.

Den kom hun aldrig for alvor tæt på.

Amalie Dideriksen forsøgte flere gange at stikke af og gav det blandt andet et helhjertet forsøg med 42 omgange til mål.

Hver gang blev hullet dog lukket, uden at danskeren fik noget ud af anstrengelserne.

Med syv omgange tilbage havde Dideriksen stadig ikke hentet et eneste point i sidste konkurrence.

Men så slog danskeren endelig hul, og på allersidste omgang kørte Dideriksen først over stregen og blev noteret for ti point - dog uden at avancere i stillingen.

