Voldsomt uheld: Slipper mirakuløst

Flere ryttere røg gennem banden på 4. etape i Tour of Turkey - men meldingerne er, at de mirakuløst er sluppet billigt

Mark Cavendish var onsdag et stort smil, da han kørte over målstregen på 4. etape i Tour of Turkey.

Den nærmest genopstandne brite tog sin tredje sejr i træk i endnu en massespurt.

Eller 'masse' er måske så meget sagt, for det meste af feltet var afskåret fra at deltage.

Med 200 meter igen er flere ryttere nemlig involveret i et styrt, og kun 16 mand slipper igennem.

I opløbets venstre side ryger to ryttere gennem banden - det er Manuel Belletti fra Eolo-Kometa og Alexander Krieger fra Alpecin-Phenix.

Det så voldsomt ud, da Alexander Krieger (th. i billedet) røg i jorden ved spurten i Kemer. Foto: Stuart Franklin/Getty Images

Sidstnævnte havde lige taget en sidste føring for holdets sprinter Jasper Philipsen, inden han slappede af. Desværre fik han en skulder af en fremadstormende rytter og tog derfor Belletti med sig i banen.

Det så voldsomt ud - men heldigvis er alle involverede nu meldt ok og uden alvorlige skader - men dog med mange knubs.

Som Alexander Krieger, der slap uden brud, men pådrog sig adskillige blå mærker og hudafskrabninger på venstre side af kroppen:

Krieger har ellers haft sin del af skader. Lige inden jul var den 29-årige tysker involveret i en voldsom ulykke på en træningstur, hvor han pådrog sig flere brud i ansigtet, i højre arm og i venstre albue.

Det har holdt ham ude lige til nu, hvor Tour of Turkey markerede hans comeback til cykelsporten - til og med 4. etape altså.

Tre andre ryttere røg også hårdt ned. Noah Granigan (Wildlife Generation) blev kørt på hospitalet med noget, holdet mener er et brækket kraveben - men det er endnu ikke bekræftet.

Til gengæld er der godt nyt for både Hijiri Oda fra Nippo-Provence-PTS og Manuel Belletti. De blev begge lagt i nakkekrave og kørt til hospitalet, men de er efterfølgende blevet meldt ok og uden brækkede knogler:

Tour of Turkey fortsætter torsdag med løbets hårdeste bjergetape - løbet slutter søndag i Kusadasi.

