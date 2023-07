Vragede omdiskuteret storhold: Valgte med moralen

Storholdet UAE Team Emirates ville gerne have fingre i det norske talent Søren Wærenskjold. Men nordmandens moral forhindrede skiftet

Han er et stort talent, den 23-årige norske cykelrytter Søren Wærenskjold, der i øjeblikket deltager i Tour de France for det norske cykelhold Uno-X.

Og talentet er da heller ikke gået de helt store cykelholds næser forbi, men når Wærenskjold i dag kører for Uno-X, handler det i høj grad om, at nordmanden skal kunne stå inden for det moralske aspekt i moderne cykling.

Det afslører Søren Wærenskjold i et interview med norsk TV 2.

Storholdet UAE Team Emirates, der tæller stjerneryttere som slovenske Tadej Pogacar, britiske Adam Yates og danske Mikkel Bjerg, viste i foråret nemlig interesse for den unge nordmand, der vandt enkeltstarten ved U23-verdensmesterskabet i 2022.

Slovenske Tadej Pogacar er den absolutte megastjerne på det omdiskuterede storhold, der er ejet af De Forenede Arabiske Emirater. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Men det føltes ikke rigtigt for Wærenskjold at skifte til holdet, der er ejet af De Forenede Arabiske Emirater - et land som ifølge flere rapporter har problematiske forhold til menneskerettigheder.

Etik frem for løn

Godt nok blev han fristet, men efter at have tænkt sig grundigt om, var konklusionen klar.

Søren Wærenskjold røg en tur i asfalten på 4. etape af årets Tour de France, der sluttede på racerbanen i Nogaro. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

- Jeg ved jo, at nordmænd ikke som sådan er fans af Emiraterne og den slags, siger han til norsk TV 2.

- Det spillede selvfølgelig en rolle. Man vil helst vælge moralsk og etisk rigtigt i stedet for at vælge lønnen, lyder det fra Søren Wærenskjold.

I stedet valgte han altså som bekendt at skrive under på en kontrakt med Uno-X frem til 2026-sæsonen. Og det norske cykelhold, der i år har fået et wildcard til Tour de France, har i den grad fået vist sig frem i form af en tredjeplads til Tobias Johannesen på 6. etape og en 8. plads til danske Jonas Gregaard på 9. etape, der sluttede på toppen af vulkanen Puy de Dôme.