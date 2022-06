Vraget stjerne fik telefonopkald: Ændrede alt

To timer efter den officielle udtagelse fik cykelrytteren Edvald Boasson Hagen pludselig et opkald, der vendte op og ned på det hele

De seneste dage har været lidt af rutsjebanetur for den norske cykelstjerne Edvald Boasson Hagen.

Den rutinerede nordmand var således indstillet på, at årets Tour de France blev uden ham, og ferien var derfor planlagt. En tur til Legoland var blandt andet på programmet.

Men to timer efter TotalEnergies officielle udtagelse af holdet, kom der pludselig et uventet opkald fra hans arbejdsgiver.

Han er på startlisten, når rytterne fredag én efter én kører ned af startrampen i København. Det fortæller han til TV 2 Norge.

- Først blev jeg sat til at køre, så kom beskeden om, at jeg ikke var udtaget. Så kom der pludselig et opkald med beskeden om, at jeg alligevel skulle køre. Så blev jeg meget glad, siger 35-årige Boasson Hagen.

TotalEnergie har endnu ikke officielt meldt noget ud om udskiftningen, og derfor kan den tredobbelte Tour-etape heller ikke sige noget om, hvorfor ændringen er blevet lavet, eller hvem han erstatter.

Og så lever Edvald Boasson Hagen fint med, at ferieplanerne må skrottes, og han i stedet skal køre sit 12. Tour de France.

- Jeg er lidt usikker på, hvad årsagen er, men så længe jeg har fået den gode nyhed, er jeg glad. Vi tager i Legoland en anden gang.

Mens Danmark med al sandsynlighed har ti ryttere til start i København, kan Norge bryste sig af seks deltagere.

Første etape af årets Tour de France er en enkeltstart i Københavns gader, der køres 1. juli.

