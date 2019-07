Vraget verdensstjerne: - Jeg er helt knust

Selvom han har været ramt af kyssesyge siden april 2017, mener vragede Mark Cavendish, at han er i topform og burde have været udtaget til årets Tour de France.

Men Michael Valgren og Lars Baks holdkammerat på Dimension Data må se langt efter den grønne sprintertrøje, efter han blev vejet og fundet for let til det franske cykelløb. Noget, der har sat dybt aftryk i den 34-årige brite, der har 30 Tour-etapesejre på cv’et.

'Nå, hvad kan jeg sige? Jeg er helt knust over, at det er besluttet, at jeg ikke skal køre Tour de France i år. Som det har gjort sig gældende for hele min karriere, er jeg gået efter at peake på bestemte tidspunkter. Det har næsten altid resulteret i, at jeg har nået mine mål eller kommet meget tæt på', skriver han i et firedelt Twitter-opslag og fortsætter:

'Oftest (har jeg peaket, red.) til det mest smukke løb, der er Tour de France, hvor 30 sejre har defineret min karriere. Efter en lang, svær kamp mod kyssesyge hele sidste sæson for at komme tilbage på konkurrenceniveau, hvor jeg har fulgt et specifikt træningsprogram, hvor jeg skulle peake i juli, føler jeg, at jeg var et perfekt sted.'

Men lige lidt hjalp træningen, og han må derfor se Touren fra sofaen.

'Ikke desto mindre kom jeg til Team Dimension Data med det formål at gøre en forskel ved at udstyre hele lokalsamfund i Afrika med cykler gennem vores fantastiske velgørenhedsarbejde.'

'Selvom jeg ikke er der, vil jeg som altid støtte mine holdkammerater med alt, hvad jeg har, ønske dem sikkerhed og succes i Frankrig og håber, at vi kan få endnu flere børn til at køre på cykel.

Tak for støtten.'

To danskere på holdet

I 2017-udgaven af Tour de France brækkede Cavendish desuden kravebenet, hvilket han også har kæmpet med at komme tilbage fra.

I 2017 nåede Mark Cavendish at køre i gult. Foto: Claus Bonnerup

I 2019 har han deltaget i enkelte løb. Hans bedste placering har indtil nu været en tredjeplads i Tour of Turkey.

Som erstatning for den brølstærke brite satser Team Dimenson Data på den italienske sprinter Giacomo Nizzolo. Derudover består holdet af danskerne Michael Valgren og Lars Bak, norkse Edvald Boasson Hagen, Stephen Cummings, Reinardt Janse van Rensburg, Roman Kreuziger og Ben King.

