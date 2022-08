Vred Skjelmose: - Decideret uforsvarligt

Mattias Skjelmose var oprevet over flere af grussektionerne på 3. etape af Danmark Rundt

HERNING (Ekstra Bladet): En maraton-etape på knap 240 km peppet op med små 20 km med grusveje trækker tænder ud på de fleste.

Det var da også trætte og beskidte cykelryttere, der kom i mål i Herning på 3. etape af Danmark Rundt, der måske ikke bød på den dramatik, som der ellers var lagt op til på den midtjyske grus.

Og så alligevel ...

For ved Trek-Segafredo-bussen var Mattias Skjelmose ikke helt tilfreds.

Dels mistede han sin samlede andenplads, da Jumbo-Vismas Christophe Laporte tog etapens andenplads og dermed seks bonussekunder - og dels var han utilfreds med flere af grusvejene - især tredje sektor, Den Gyldne Middelvej, ved Brande.

- Jeg synes, at det var mere dramatisk, end det burde være. Jeg synes, at nogle af dem var decideret uforsvarlige. Men man finder hele tiden nye måder at gøre cykelløb spændende på - jeg holdt mig heldigvis ude af de store problemer.

- Det er fair nok, at Den Gyldne Middelvej er sjov på tv, men nedkørslen fra toppen hører ikke nogen som helst steder hjemme i landevejscykling, sagde den 21-årige dansker, da han sad og rullede af foran bussen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Den Gyldne Middelvej bød på passager, der ikke egner sig til landevejscykling, vurderer Mattias Skjelmose. Foto: Ernst van Norde

Underlaget på grusvejene var mere egnet til mountainbike end racercykler. Foto: Ernst van Norde

Her kunne han så også konstatere, at han nu er på klassementets tredjeplads, tre sekunder efter både Laporte og løbets førende rytter, Ineos' Magnus Sheffield. Og måden, han havnede der på, var han heller ikke fornøjet over.

- Det kan være ærgerligt, at bonussekunder engang imellem skal afgøre løb. Det er reelt ikke sekunder, man har taget på konkurrenterne, men noget man får for at køre en god etapeplacering hjem.

- Det er til fordel for eksplosive ryttere, og det er ærgerligt - der er ingen fordel for bjergryttere. Men sådan er moderne cykling. Jeg må komme tilbage igen i Vejle, siger han med reference til lørdagens 5. etape, der afgør løbet.

Her skal rytterne ud på en kort etape, 125,9 km, men med 1700 højdemeter, der blandt andet bliver tilbagelagt på fem passager af finalestigningen på Kiddesvej.

Først skal rytterne dog have overstået 4. etape fredag, der forventeligt bliver en sprintafslutning i Skive.

