Der er lagt op til to sprinteretaper i streg i Vuelta-managerspillet. Eksperten udlægger strategien og sine anbefalinger her

Sprinterne kommer indiskutabelt til fadet på Vueltaens 2. etape og med to klassiske sprinteretaper i streg, kan der være meget at vinde ved at ramme rigtigt allerede til lørdagen.

Den ringe tvivl om, at vi går to massespurter i møde betyder også, at det i Vueltaspillet kan betale sig at satse entydigt på sprintere.