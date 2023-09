Vueltaspillet: Eksperten overrasker!

Dagens etape i Vueltaen burde være lige så simpel og overskuelig i managerspillet, som den er på ruteprofilen - det er dog langtfra tilfældet!

Usikkerhed kvæler sprinternes appel

For mig at se kompliceres fredagens etape af en ærgerlig kombi af to forhold.

Mange af de ryttere, som man skal må sælge for at få plads til sprintere, skal købes tilbage i morgen. Samtidig knytter der sig en del tvivl til flere af de ellers oplagte sprintere.

Juan Sebastian Molano har forstuvet håndled og Filippo Ganna spurter kun måske, mens Alberto Dainese og Marijn van den Berg var så ringe i positionskampen ved seneste spurt, at man må grue for dagens etape, der nærmest alene skal afgøres på evnen til at positionere sig rigtigt.

Ganna (i midten) blev toer senest, men er ikke en sikker gang i spurterne. Foto: Jose Jordan/Ritzau Scanpix

Annonce:

Disse usikkerheder leder mig til den konklusion, at frem for at jagte etapebonussen for antal ryttere i top 15, hellere vil beholde Lenny Martinez, Marc Soler, Wout Poels, Remco Evenepoel, Steff Cras og Jefferson Cepeda i prioriteret rækkefølge.

Alle seks er nemlig en del af mine planer for morgendagens etape samtidig med, at de er garanteret mere eller mindre klassementsbonus for deres placering i den samlede stilling.

Selvskreven trio

Med udsigten til en stensikker massespurt, kommer man imidlertid ikke uden om at sprintere i managerspillet, hvorfor tre af dem er selvskrevet på Team Ekstra Bladet.

Det gælder først og fremmest Kaden Groves, som er storfavorit og det uundgåelige kaptajnvalg, mens Dries van Gestel og Edward Theuns har leveret så stabilt og godt, at jeg ikke er i tvivl om, at de nok skal indtjene transfergebyret og mere til.

Hvis valget af trioen ikke er tilstrækkeligt til at gøre dit managerhold fuldtalligt, ville jeg supplere med Juan Sebastian Molano eller Hugo Page.

Annonce:

Havde jeg haft et helt managerhold af sprintere, ville jeg foretrække at vælge Page, da det af hensyn til etapebonussen er katastrofalt, hvis Molano er foreslået og ikke kører spurten.

Jeg beholder dog så mange klassementsryttere, at etapebonussen alligevel ikke spiller nogen rolle for mig. Derfor kan jeg bedre tillade mig at vælge Molano, som er et langt bedre bud på en podieplacering end Page.

Ingemann håber på et nyt topresultat fra Molano (th). Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Folk som Andra Vendrame, Orluis Aular og Ivan Garcia Cortina har jeg helt udeladt af mine overvejelser, da jeg hverken ser dem som sikre i top 15 på lige fod med Page eller i spil til podiet som Molano.

Endelig tør jeg heller ikke denne gang spå om, hvem FDJ kører spurten for. De har ganske vist meldt ud, at det er Samuel Watson, men da han er styrtet på de seneste to etaper, kan den plan hurtigt ændre sig.

Mit kaptajnvalg falder som pointeret på Groves.

Premier Manager: London, baby!

Super Manager: Se ekspertens kaptajnvalg

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Team Ekstra Bladet til 7. etape i Vueltaspillet.