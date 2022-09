Ekstra Bladet

Onsdagens 17. etape kan meget vel skrive sig ind i en klar tendens i årets Vuelta.

Bjergetaper med en flad indledning og passive klassementshold har bestemt ikke været et særsyn i de seneste uger, og med Roglics ærgerlige styrt, er det svært at se, hvad der skulle være anderledes onsdag.

Derfor står vi igen over for den utaknemmelige opgave, at de store point i managerspillet findes i et udbrud, hvis komposition vi kun kan gætte på.