Vueltaspillet: Godt nyt til udbryderne

På Angliru betalte man prisen, hvis man satsede på udbruddet, men i dag bør det blive en meget mere indbringende og mindre risikabel strategi i managerspillet.

Tid til at drosle ned på klassementsrytterne?

På 18. etape får udbryderne formentlig den etapesejr, de er blevet snydt for af Jumbo-Visma de seneste de etaper. Det hollandske mandskab er nemlig nødt til at lade udbruddet sejle, hvis de ikke vil flå førertrøjen af Sepp Kuss.

Man kan imidlertid aldrig vide i slutningen af en Grand Tour. Måske har Bahrain og Landa fået mod på endnu en klassementsafgørelse.

Kun Bahrain kan tænkes at arbejde for en klassementsafgørelse, da Kuss og Jumbo-Visma sandsynligvis helst vil være fri for det interne drama. Foto: Miguel Riopa/Ritzau Scanpix

Derfor er der stadig brug for en kerne bestående af Sepp Kuss og enten Jonas Vingegaard eller Primoz Roglic. Kernen kan polstres yderligere med folk som Juan Ayuso og Cian Uijtdebroeks, hvilket har været en succes på de seneste etaper.

Denne gang ville jeg dog være tilbøjelig til at drosle en smule ned på antallet af klassementsrytterne - eksempelvis fravælge Ayuso eller Uijtebroeks. Det bør nemlig være lettere at spå om udbruddets komposition i den hårde start.

Fra asken til ilden

I den hårde start er Remco Evenepoel det bedste bud på at komme afsted i udbrud.

Belgieren skuffede en smule i går, men vi har før set i årets Vuelta, at det er fra asken til ilden med ham. Derudover påstod Evenepoel, at han sparede en smule på kræfterne i går, da Kuss inden etapen havde fortalt ham, at Jumbo-Visma ville vinde etapen.

Ejer man ikke belgieren i forvejen, ville jeg til gengæld gå med andre bejlere.

Blandt andet har jeg fidus til Romain Bardet, der viste fortsat storform på Angliru og plejer at være fremragende til at ramme udbruddene.

Det samme kan siges hans formstærke holdkammerat Max Poole i de seneste par dage,

Kan Bardet omsider få sine etapesejr? Foto: Ander Gillenea/Ritzau Scanpix

Hvis man skal pege på, hvilket hold der vinder dagens etape, vil jeg dog gætte på Bahrain - Victorious, der nærmest har fremragende udbrudskandidater i overflod. Særligt Wout Poels, Santiago Buitrago og Antonio Tiberi i prioriteret rækkefølge.

Jeg kan imidlertid være en smule bekymret for, at trioen er låst til Landa og hans planer, men de er for gode vinderbud til at ignorere og mon ikke, at holdet gerne vil vinde en etapesejr.

Manden ingen taler om

Af øvrige skrappe kandidater til et udbrud vil jeg fremhæve Michael Storer, Lennart van Eetvelt og Jonathan Castroviejo, som ingen taler om, men som tilsyneladende har støtte fra hele INEOS-mandskabet. Alle dog med risiko for store tidstab, hvis udbruddet kikser.

Til gengæld er jeg en smule nervøs for Finn Fisher-Black, der var i asfalten på onsdagens etape.

Som tidligere påpeget har lektien fra de seneste to bjergetaper - hvor udbruddet ligeledes blev spået gode chancer - været, at klassementsrytterne sjældent fejler.

Af den grund er Steff Cras og Cristian Rodriguez atter gode valg til dagens etape.

Begge kører efter klassementet, men kan også forsøge sig i et udbrud. Her vil de dog formentlif komme til kort, som de har gjort i tidligere udbrudsforsøg, men de er sikrere valg end alternativerne.

INEOS dødsdømte forleden et udbrud, fordi Castroviejo missede det. Foto: Calus Bonnerup.

På kaptajnvalget fortsætter jeg med at gå planken ud ved at vælge Evenepoel som kaptajn, mens det sikre valg i min optik er Kuss. I dag tror jeg ikke, at Roglic og Vingegaard kører fra amerikaneren.

I hvert fald ikke, hvis udbruddet tager sig af etapesejren.

Team Ekstra Bladet til 18. etape i Vueltaspillet.