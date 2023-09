Vueltaspillet: Her er ekspertens finte

De kedeligste valg kan gøre den største forskel på dagens etape i Vueltaspillet.

Endnu en udbrudsetape, men en anderledes af slagsen

16. etape står igen i udbrydernes tegn, men til forskel fra den foregående, er der denne gang ingen chance for, at de stærkeste etapejægere før eller siden blot kan tvinge sig væk i den flade start.

Samtidig er finalestigningen for hård til, at udbrudskandidaterne for alvor kan begå sig i tilfælde af en klassementsafgørelse som plan B. Eneste undtagelse er Remco Evenepoel, men belgieren har allerede proklameret, at han vil spare sig.

Derfor vil jeg være påpasselig med at investere i nye udbrudsbejlere.

Ifølge Evenepoel vil han tabe tid på 16. etape, så han får mere frihed på de efterfølgende etaper. Foto: Ander Gillenea/Ritzau Scanpix

Klassementsafgørelse lurer som en joker

I stedet er klassementsrytterne igen i høj kurs hos mig. Især da jeg forventer, at favoritterne skal køre om etapesejren i morgen.

Her er Sepp Kuss og enten Jonas Vingegaard eller Primoz Roglic stadig oplagte, mens Juan Ayuso er min foretrukne erstatning for Evenepoel, hvis man deler min tro på en klassementsetape i morgen.

Vil man imidlertid satse på udbruddet på 17. etape, bør belgieren beholdes. Der er nemlig ingen tvivl om, at Evenepoel på godt og ondt er nøglen til at gøre store forskelle i Vueltaspillets slutspurt.

Endelig kan man overveje at supplere sin klassementsstamme med Cian Uijtdebroeks, som er svær at komme uden om i morgen, og samtidig vil stille dig rigtig godt i det ikke umulige scenarie, at dagens etape bliver en sag for favoritterne.

Uijtdebroeks (tv) er et fremragende valg i morgen, men kan gøre gavn allerede i dag. Foto: Manuel Bruque/Ritzau Scanpix

Bahrain-trio er undtagelsen

Netop idéen om at tage forskud på morgendagens mere oplagte klassementsetape er faktisk det bedste sats, man kan foretage på 16. etape i min optik.

Den eneste risiko, man løber, er nemlig, at man får færre lodder i det uforudsigelige udbrudslotteri, mens der til gengæld er garanti for jackpot, hvis udbruddet bliver hentet.

I forhold til sådan en satsning er Cristian Rodriguez og især Stef Cras indlysende valg i mellemprislejet.

Mest af alt er jeg dog fortaler for, at man holder fast i sine nuværende lykkeriddere. Både de succesfulde som Rui Costa, Andreas Kron og Santiago Buitrago, men også skuffelserne som Wout Poels, Jesus Herrada og Romain Gregoire med flere.

Givet den flade indledning på etapen er det så vilkårligt, hvem der rammer udbruddet, at det på papiret ikke giver mening at bytte én udbrudskandidat for en anden.

Skal man imidlertid gøre en undtagelse, skal det være til fordel for Bahrain-trioen Poels, Buitrago og Antonio Tiberi, der har en lille chance for top 15, hvis favoritterne kører om etapesejren - både i dag og på de næste etaper.

Bahrain har flere interessante udbrudskandidater. Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

På kaptajnvalget frister ingen af udbryderne mig denne gang grundet den flade start og ikke-eksisterende mulighed for en topplacering, hvis udbruddet bliver hentet.

Det efterlader Sepp Kuss som det oplagte valg. Roglic er dog også i spil, da han er den naturlige favorit, hvis vinderen skal findes fra feltet.

Jeg synes dog, at sloveneren har vist små svaghedstegn de seneste dage og samtidig har Roglic været fuldstændigt ligeglad med sekundære etapeplaceringer, mens Kuss har holdt sig bedre til.

Team Ekstra Bladet til 16. etape i Vueltaspillet.