Ekstra Bladet

Vueltaens 5. etape indbyder til udbrudsforsøg, hvor belønningen kan være mere end blot en etapesejr.

Med 55 mand inden for to minutter af førertrøjen kan lykkeridderne nemlig løbe med det hele. En flad etapeindledning gør det imidlertid atter vanskeligt at ramme rigtigt i udbrudslotteriet.

Der er således lagt op til en etape i Vueltaspillet, hvor høj risiko kan blive belønnet